وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

في وضع السكون، يكون الجهاز أكثر هدوءًا من الهمس مع مستوى ضوضاء يبلغ 20 ديسيبل(أ)(5) فقط. يكتشف مستشعر الضوء الخاص به متى حلّ الظلام، ويطفئ الأضواء تلقائيًا. في الوضع التلقائي، يحافظ الجهاز على مستويات الضوضاء عند الحد الأدنى لأنه يتعلم متى عليه أن يعمل ومتى عليه أن يكون هادئًا.