AMF765/30
التنقية تلتقي بقوة التبريد.
جهازنا 2 في 1 ينقي الهواء بينما يحافظ على برودتك. يضبط أداءه تلقائيًا لتوفير تنقية هواء قوية وتدفق هواء منعش، مما يحافظ على راحة مساحتك كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهازنا 2 في 1 ينقي الهواء ويحافظ على برودتك. اختر بين التنقية فقط أو التنقية مع التبريد، ودع الجهاز يقوم بالباقي. الراحة، ببساطة.
بقوة تنقية 270 م³/ساعة(1)، ينقي الغرف حتى 70 م² وينظف غرفة 20 م² في أقل من 11 دقيقة(2). تكتشف التنقية التلقائية جودة الهواء وتضبط تدفق الهواء تلقائياً.
يوفر تدفق هواء قوي يصل إلى 1.730 م³/ساعة، مع تصميم بدون شفرات لنسيم سلس ومتسق. اختر من بين 10 سرعات للراحة الشخصية.
تنقية من 3 طبقات تتكون من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وكربون نشط تلتقط 99,97% من الجزيئات الصغيرة حتى 0,003 ميكرون (3) — أصغر من أصغر فيروس معروف!
في وضع النوم، يعمل الجهاز بمستوى 20 ديسيبل فقط(4) – أهدأ من الهمس. يكتشف مستشعر الضوء المدمج عندما تكون الغرفة مظلمة ويطفئ الأضواء تلقائياً لتجنب الإزعاج.
تنفس بسهولة مع تنقية مستمرة للهواء في جميع الأوضاع، تزيل 99,97% من مسببات الحـساسية، و99,9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة جواً، بالإضافة إلى تقليل الغازات والروائح الضارة - بأمان، بدون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (5-7)
دوران واسع بزاوية 350 درجة يوزع الهواء بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة، مما يوفر الراحة للجميع، بغض النظر عن مكان وجودك.
تفحص مستشعرات AeraSense الذكية الهواء باستمرار وتقدم تقارير فورية، وتتفاعل على الفور مع أي تغييرات في التلوث ودرجة الحرارة لتحسين جودة الهواء.
اختر وضع Auto+ لتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك، مع تقليل الضوضاء واستهلاك الطاقة (عبر التطبيق فقط).
خطط لموعد تشغيل جهازك أو إيقافه ليتناسب مع روتينك اليومي. سواء كنت في المنزل أو خارجه، استمتع بالتحكم الكامل وبيئة مثالية في التوقيت المناسب - متى احتجت إلى ذلك.
ببساطة استخدم جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في جهازك. للحصول على وظائف إضافية ومراقبة جودة الهواء، اقرن الجهاز بتطبيق Air+. ولمزيد من الراحة دون استخدام اليدين، استخدم الأوامر الصوتية مع Google Assistant أو Alexa.
الفلاتر الأصلية مـصممة لأداء طويل الأمد - حتى 12 شهرًا مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب الجهاز عمر الفلتر وينبهك عندما يلزم استبداله. (8)
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
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