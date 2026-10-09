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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

منقي الهواء (9)

1 - 9 من 9 نتيجة
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منقي الهواء

جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900

Philips السلسلة PureProtect Mini 900
جهاز تنقية الهواء

AC0920/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA
  • مستشعر PM2.5 ذكي
عرض المنتج
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1

AC3420/10
  • تنقية غرف تصل إلى 78 مترًا مربعًا
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • ترطيب بمعدل 650 مل/ساعة
  • خزان مياه سعة 3.2 لترات
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC3220/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 135 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 520 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • تنقية أكثر هدوءًا بنسبة 50%
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200

Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC4220/12
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 156 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 600 متر مكعب/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • مستشعرات PM2.5 والغاز
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  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600

Philips السلسلة 600
جهاز تنقية الهواء

AC0651/10
  • ينقي الغرف حتى مساحة 44 م²
  • يعمل بقدرة قصوى 12 واط
  • معدل الهواء النظيف 170 م³/ساعة
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000
  • Philips السلسلة 1000

Philips السلسلة 1000
جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

AC1711/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 78 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 300 م³/الساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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