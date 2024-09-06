السلسلة PureProtect Water 3400جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1
AC3420/10
هواء نقي ورطوبة مثالية في دقائق
حارب الملوثات والهواء الجاف باستخدام جهازنا 2 في 1. حافظ على نظافة الهواء الداخلي وسلامته وبدرجة الرطوبة التي تفضلها. فيسهم كل من التصميم الأنيق، والتحكم الذكي عبر التطبيق، والترطيب الصحي في جعله مثاليًا لغرف الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة PureProtect Water 3400 جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1
يتغلغل تدفق هواء الجهاز في كل ركن من أركان الغرفة بمعدل تنقية هواء (CADR) يبلغ 300 متر مكعب/ساعة. ويمكنه التعامل مع المساحات الكبيرة حتى 78 مترًا مربعًا بسهولة (1) كما يمكنه تنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 10 دقائق (2).
تنقية HEPA ثلاثية المراحل تلتقط 99.97% من أصغر الجسيمات
تنقية ثلاثية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، وفلتر الكربون النشط، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (3) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
ترطيب تلقائي يصل إلى 650 مل/ساعة
تغلب على أعراض الهواء الجاف مثل جفاف الجلد، وتشقق الشفاه، وتهيج الأنف أو الحلق، مع ترطيب سريع يصل إلى 650 مل/ساعة (4). يتم اكتشاف الرطوبة وضبطها تلقائيًا وفقًا لإعداداتك المرغوبة.
ترطيب صحي بتقنية NanoCloud
لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنظف من NanoCloud. حيث تكون الرذاذات فائقة الدقة غير مرئية للعين المجردة ويصعب معها للغاية التصاق البكتيريا أو الرواسب. يرطب الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99.9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية، وآمن للاستخدام مع ماء الصنبور. (5)
يقلل الفيروسات بشكل فعال مثل H1N1 (الإنفلونزا) من الهواء
يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (6)، وبكتيريا المكورة العنقودية (7)، و99.97% من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2)، المسبب لفيروس كوفيد-19 (8).
وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا
استمتع بنوم هادئ من دون أي إزعاج مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع النوم، يعمل فقط عند 16.5 ديسيبل (9)، أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، ما يقلل من أي إزعاج ضوئي.
استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي
استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 43 واط فقط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.
يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك
تقنية AeraSense تفحص الهواء 1000 مرة في الثانية للكشف عن الملوثات الضارة وتختار بذكاء أفضل إعداد. وتعرض جودة الهواء في الوقت الفعلي (PM2.5) وكذلك مستوى الرطوبة.
تحكم في جهاز التنقية الخاص بك من أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+
أقرِن جهاز التنقية الخاص بك بتطبيق Air+ لتتبع جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد في الجهاز. اختر وضع Auto+ في التطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع روتينك، ما يقلل من الصوت واستخدام الطاقة.
يلتقط الروائح والملوثات الغازية
تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 90% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (10): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين الناتج عن التلوث الذي تسببه الصناعة وحركة السيارات أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزونًا.
خزان مياه سعة 3.2 لترات لترطيب متواصل حتى 15 ساعة
تنفس براحة دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بشكل متكرر. بفضل خزان الماء الكبير بسعة 3.2 لترات، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام المتواصل.
فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (11)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.
(1) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
(2) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 300 متر مكعب/الساعة
(3) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
(4) تم الاختبار من قِبل CVC وفقًا للمعيار GB/T 23332-2018. درجة الحرارة الابتدائية 23±2 درجة مئوية والرطوبة 30±2% رطوبة نسبية
(5) مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية التي لا تحتوي على تقنيات إضافية لتقليل انتشار البكتيريا، كما تم اختبارها بواسطة مختبر مستقل
(6) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Airmid Healthgroup Ltd. بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 28.5 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة 30-40 دقيقة.
(7) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
(8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Antimikrop بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة واحدة.
(9) ضغط الصوت IEC 60704، على بُعد 1.5 متر.
(10) اختبار مختبر خارجي وفقًا للمعيار GB/T 18801-2022 باستخدام المركبات العضوية المتطايرة (TVOC) والتولوين وثنائي أكسيد النيتروجين: غرفة مساحتها 30 مترًا مربعًا ووضع السرعة القصوى لمدة ساعتَين.