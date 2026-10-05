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AC0520/10
أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا. هواء نظيف. حجم مدمج.
استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع راحة سريعة من مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والملوثات الغازية. يزيل 99,97% من الجزيئات، مع الحد الأدنى من الطاقة والضوضاء. مع علاج عطري مدمج، كل ذلك في تصميم أنيق ومدمج.
ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
يمكن لجهاز التنقية تجديد الهواء في الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع كل ساعة (1)، مما يجعله مثاليًا للمساحات الصغيرة مثل غرف النوم وغرف الأطفال والمكاتب المنزلية.
تنقية من 3 طبقات مكونة من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وكربون نشط تلتقط 99,97% من الجزيئات الصغيرة حتى 0,003 ميكرون (2) - أصغر من أصغر فيروس معروف!
تنفس بسهولة أكبر مع تنقية شاملة للهواء تقلل من مسببات الحـساسية والفيروسات والبكتيريا المحمولة جوًا، وتقلل من الغازات والروائح الضارة - بشكل آمن، دون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (3-6)
(1) تم حساب حجم الغرفة عند 1 ACH، بناءً على GB/T18801-2022.
(2) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا لـ DIN71460 باستخدام رذاذ NaCl بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.
(3) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث غبار المنزل وحبوب لقاح البتولا ومسببات حساسية القطط وفقًا لـ SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
(4) تم الاختبار وفقًا لـ GB21551.3-2010 باستخدام S. Albus، مختبر خارجي.
(5) اختبار معدل الحد من الميكروبات بواسطة مختبر خارجي، باستخدام الإنفلونزا (H1N1).
(6) اختبار مختبر GMT خارجي وفقًا لـ GB/T 18801-2022 باستخدام TVOC والتولوين وNO2.
(7) متوسط محسوب. يعتمد العمر الافتراضي للفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
(8) ضغط الصوت، IEC 60704، على مسافة 1,5 متر.