أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا. هواء نظيف. حجم مدمج.

استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع راحة سريعة من مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والملوثات الغازية. يزيل 99,97% من الجزيئات، مع الحد الأدنى من الطاقة والضوضاء. مع علاج عطري مدمج، كل ذلك في تصميم أنيق ومدمج.