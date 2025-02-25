FY5100/00
استرخِ مع كل نَفَس
انشر رائحة الزيوت العطرية المفضلة لديك في الهواء باستخدام الوسائد العطرية الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الوسائد للحصول على ملاءمة مثالية ولتوفير رائحة قوية وطويلة الأمد وحماية الجهاز.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوافق هذه الوسائد العطرية مع أجهزة ترطيب الهواء من السلسلتَين 1000 و5000 وأجهزة إزالة الرطوبة من السلسلة 3000 والمراوح من السلسلة 5000. للعثور على طراز المنتج، انظر أسفل الجهاز.
للحصول على الأداء المثالي، استخدم الوسائد العطرية الأصلية من Philips. تضمن هذه الوسائد التشغيل الفعال والانتشار المثالي للرائحة.
يتيح المكون الإضافي لنشر الرائحة توفير الجو المثالي للاسترخاء والشعور بالراحة. تكفي إضافة نقطتَين إلى ثلاث نقاط من الزيت العطري لنشر رائحة عطرة في المنزل، في النهار أو الليل.
توفّر كل وسادة عطرية من هذه الوسائد حماية متسقة لغاية شهر واحد لجهاز ترطيب الهواء، حسب الاستخدام. للحصول على النتائج المثالية للعطور، نوصي بتغيير الوسيدة العطرية عند استخدام زيت عطري مختلف.
أنشئ اتصالاً ما بين الجهاز وتطبيق Air+ لتتمكن من طلب الملحقات بسهولة عند الحاجة.
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
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