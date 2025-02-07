HU5710/00
تنشق هواء أنقى
تخلص من أعراض الهواء الجاف بطريقة صحية بفضل تقنية NanoCloud التي تم تصميمها لحمايتك أنت وعائلتك من استنشاق البكتيريا الضارة واستمتع في الوقت نفسه بكل فوائد العلاج بالعطور والإضاءة المحيطة والتحكم الذكي بالتطبيق.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تساعد مستويات الرطوبة المتوازنة في تحسين جودة الهواء (1). تم تطوير جهاز ترطيب الهواء هذا بهدف تخفيف الانزعاج الناجم من الهواء الجاف، مثل الجفاف الذي يؤثر على الجلد والشفتين والممرات الأنفية والعينين، بالإضافة إلى تهيّج الحلق واحتقان الأنف والكهرباء الساكنة. علاوة على ذلك، يساعد هذا الجهاز في الحفاظ على ترطيب نباتاتك الداخلية بشكل جيد، مما يعزز بيئة منزلية صحية أكثر.
تضمن السرعات الثلاث والإعدادات التلقائية للمروحة الأداء والراحة التي تختارها. بفضل انبعاث ما يصل إلى 400 مل/الساعة، يتم ترطيب كل غرفة تصل مساحتها إلى 56 مترًا مربعًا بشكل فعال. (2,3)
تنفس بشكل مريح مع الحد الأدنى من إعادة التعبئة. يوفر خزان المياه حجم XL سعة 4,5 لترات ما يصل إلى 37 ساعة من الاستخدام المستمر لراحتك. واستمتع بأجواء مريحة مع انقطاعات أقل.
لا توجد تقنية أخرى تطلق بخار مياه أنظف في الهواء من NanoCloud من Philips، إذ يصعب للغاية التصاق البكتيريا برذاذها الفائق الدقة. تتمثل الميزة في ترطيب الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية (4)، مما يجعل جهاز الترطيب هذا حلاً مثاليًا لغرف الأطفال وآمنًا للاستخدام مع مياه الحنفية.
لا يصدر الرذاذ غير المرئي من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة (5). قد ترطّب قطرات المياه الأكبر التي تنتجها أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.
لا تترك الميكروبات تتراكم وامنع تراكم الرطوبة باستخدام وضع QuickDry الذكي (براءة اختراع معلقة)، فهو يستخدم قوة المروحة لتجفيف الفلتر بشكل أسرع ومستشعر لإيقاف تشغيل الجهاز بمجرد جفاف الفلتر. والنتيجة؟ صيانة أكثر نظافة للفلتر وعمر أطول للفلتر.
استمتع بكل فوائد العلاج بالعطور مع ميزة إضافة العطر الخاصة بجهاز الترطيب الخاص بنا، حيث يتم نقع الرذاذ بالزيوت العطرية المفضلة لديك، مما يسمح لك بتحسين صحتك بشكل عام.
سواء أكنت تفضل توهجًا دافئًا للاسترخاء أم مشهدًا مشرقًا ومنعشًا، يتيح لك جهاز الترطيب هذا ضبط الحالة المزاجية مع الضوء المحيط لإكمال أي لحظة.
استمتع بنوم مريح أثناء الليل مع رطوبة مثالية واستيقظ مع انتعاش أكبر. يضمن وضع السكون عمل الجهاز بهدوء وفعالية أثناء الليل. استخدم ضوء الليل لإنشاء بيئة مريحة للنوم.
سواء أكنت في المنزل أم خارجه، يمنحك جهاز ترطيب الهواء الذكي هذا التحكم الكامل. يوفر تطبيق Air+ تجربة ذكية تتيح لك ضبط إعدادات الرطوبة واختيار الإضاءة المثالية وبرمجة المؤقتات والجداول. في أي مكان وفي أي وقت.
استمتع بإعادة التعبئة من دون عناء بفضل تصميمنا الثنائي الخيارات، إذ يمكنك إما فصل الغطاء العلوي لتجديد المياه أو استخدام ميزة التعبئة الجانبية لإضافة المياه أثناء التشغيل. وبذلك، تحافظ على الراحة بكل سهولة.
استمتع بترطيب سريع مع الحفاظ على انخفاض فاتورة الطاقة. حتى عند أعلى إعداد، يستهلك جهاز ترطيب الهواء هذا 8 واط فقط، أي ما يضاهي لمبات بضوء LED. وهذا خبر سار للكوكب، ولجيبك أيضًا.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
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