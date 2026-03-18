CX7550/01
مروحتنا العمودية الأقوى والأكثر هدوءًا
استمتع بتبريد قوي وهادئ للغاية، بينما تضبط المروحة أداءها تلقائيًا وفق احتياجاتك مع استهلاك أقل للطاقة. تحكّم بكل شيء عبر تطبيق Air+، وراقب درجة حرارة الغرفة على الشاشة، وأضف لمسة مهدّئة باستخدام زيوتك العطرية المفضّلة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر هذه المروحة بدون شفرات تدفقًا قويًا للهواء يبلغ 2,440 متر مكعب/ساعة، لتبريد المكان بالكامل بسرعة. تعمل على توزيع الهواء البارد لمسافات أبعد وبشكل أوسع (1)، بسرعات هواء تصل إلى 8,4 متر/ثانية.
استمتع بتبريد أكثر هدوءًا بنسبة 40% (1)، بمستوى منخفض يصل إلى 22 ديسيبل (2). مع محرك تيار مستمر بدون فرش وفتحة هواء مستوحاة من ديناميكا أجنحة الطائرات، هذه هي المروحة الأكثر هدوءًا لدينا - مثالية للنوم المريح أو العمل أو الاسترخاء التام.
يوفر محرك التيار المستمر الموفر للطاقة تبريدًا قويًا مع استهلاك أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 40% (3). وبحد أقصى 30 واط، فهو يستهلك طاقة أقل من مصباح متوهج تقليدي - للحفاظ على تكاليف الطاقة منخفضة.
يعدل وضع Smart AutoAdapt تدفق الهواء بناءً على درجة حرارة الغرفة، مما يضمن الراحة المثالية. توفر شاشة LED الأنيقة تحديثات في الوقت الفعلي، مع ضوء محيط يعكس درجة الحرارة الداخلية.
اختر من بين 4 أوضاع (يدوي، نسيم طبيعي، نوم متقدم، AutoAdapt) و12 مستوى سرعة للتبريد الشخصي. من النسيم اللطيف إلى تدفق الهواء القوي، استمتع براحة سهلة طوال اليوم.
مع توزيع هواء بزاوية 80 درجة، يصل الهواء إلى كل ركن من أركان الغرفة - لتشعر بالانتعاش أينما كنت.
يقوم وضع النوم المتقدم بتقليل سرعة المروحة تدريجياً كل 30 دقيقة وتخفيت أضواء الشاشة، مما يساعدك على النوم بشكل طبيعي مع توفير الطاقة طوال الليل.
أضف زيوتك العطرية المفضّلة إلى تدفّق الهواء لتحصل على نسيم مهدّئ يعزّز راحتك.
تحكم بسهولة من أي مكان باستخدام تطبيق +Air أو جهاز التحكم عن بُعد. استمتع بالتشغيل بدون استخدام اليدين ودعم التحكم الصوتي مع تكامل Alexa وGoogle Home.
استخدم المؤقت لمدة 12 ساعة لإيقاف تشغيل المروحة تلقائيًا بعد المدة التي تختارها. يمكنك بسهولة جدولة الإعدادات وتخصيصها في أي وقت من خلال تطبيق +Air.
تصميم أنيق ورفيع يناسب أي غرفة. ضعها في زاوية أو مقابل الحائط لتوفير المساحة مع الحفاظ على برودة منزلك وأناقته.
يمكن تركيبها في ثوانٍ بدون براغي ودون عناء . مصممة للراحة، يتم تجميع المروحة بسهولة وتكون جاهزة للاستخدام على الفور.
