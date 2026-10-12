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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

أجهزة التصفية والأكسسوارات (23)

1 - 12 من 23 نتيجة
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أجهزة التصفية والأكسسوارات

جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
فلتر HEPA NanoProtect

FY0500/30
  • متوافق مع السلسلة 500
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
  • فلتر أصلي من Philips
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جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
فلتر HEPA NanoProtect

FY0700/30
  • متوافق مع السلسلة 700
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
فلتر HEPA NanoProtect

FY1410/30
  • متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ عامين
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
فلتر HEPA NanoProtect

FY3200/30
  • متوافق مع السلسلة 3200
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتران
  • فلاتر أصلية من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
فلتر HEPA NanoProtect

FY0900/30
  • متوافق مع: السلسلة 900 و800
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
فلتر HEPA NanoProtect

FY0611/30
  • متوافق مع السلسلة 600
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
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  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
فلتر الترطيب

FY3401/00
  • متوافق مع السلسلة 3400
  • عمر افتراضي يصل إلى 6 أشهر
  • تقنية NanoCloud
  • فلتر أصلي من Philips
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  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i

Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
فلتر الكربون النشط

FY1413/30
  • متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط

FY3430/30
  • متوافق مع السلسلة 3000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
فلتر HEPA NanoProtect

FY3400/30
  • متوافق مع السلسلة 3400
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips الأصلية من Philips
  • Philips الأصلية من Philips
  • Philips الأصلية من Philips
  • Philips الأصلية من Philips
  • Philips الأصلية من Philips

Philips الأصلية من Philips
الوسائد العطرية

FY5100/00
  • متوافقة مع منتجات العناية بالحرارة من Philips
  • عمر افتراضي يبلغ 24 شهرًا
  • في العلبة: 24 وسادة عطرية
  • الوسائد العطرية الأصلية من Philips
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  • Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips
  • Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips

Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips
خرطوشة جهاز ترطيب الهواء

FY5133/00
  • متوافقة مع أجهزة الترطيب، السلسلة 1000
  • عمر افتراضي يصل إلى 2-3 أشهر
  • في الصندوق: خرطوشة واحدة
  • خرطوشة أصلية من Philips
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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.