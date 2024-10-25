FY3430/30
فلتر أصلي لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i
فلتر بديل أصلي لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ومسببات الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة والفيروسات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000i من Philips: الطُرز AC3033 وAC3036 وAC3039 وAC3055 وAC3058 وAC3059. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.
توفر الفلاتر أداءً مثاليًا لمدة تصل إلى 3 سنوات (2)، ما يقلل من المتاعب والتكاليف. استبدل الفلتر الأولي بانتظام للحصول على أفضل أداء.
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
فلتر بنظام ثلاثي المراحل يتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات أو الفيروسات أو المواد المسببة للحساسية والبكتيريا.
يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
المواصفات العامة
الأداء
الوزن والأبعاد
استبدال
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