مصطلحات البحث

AR
EN
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    المروحة العمودية سلسلة 5000 المروحة العمودية الرفيعة

    CX5550/01

    استمتع بتبريد قوي مع ضوضاء منخفضة واستهلاك طاقة أقل، مع تدفّق هواء ينعش الغرفة بالكامل ويمنحك أجواء مهدّئة عند إضافة زيوتك العطرية المفضّلة.

    إكتشف كلّ المميزات

    أهدأ بنسبة 40% مع تقنية SilentWings (1)

    • تدفق هواء قوي بمعدل 2.370 متر مكعب/ساعة
    • تشغيل هادئ جدًا
    • استهلاك طاقة منخفض
    • تحكم عن بُعد
    تدفق هواء قوي لراحة قصوى

    توفر هذه المروحة بدون شفرات تدفقًا قويًا للهواء يبلغ 2,370 م³/ساعة، لتبريد المساحة بأكملها بسرعة. تعمل على توزيع الهواء البارد بشكل أبعد وأوسع (1)، بسرعات هواء تصل إلى 8,1 م/ث.

    نسيم هادئ كالهمس، مع تقنية SilentWings

    استمتع بتبريد أهدأ بنسبة 40% (1)، بمستوى صوت منخفض يصل إلى 24 ديسيبل (2). بفضل مخرج الهواء المستوحى من ديناميكا أجنحة الطائرات، هذه المروحة مثالية للنوم المريح أو العمل أو الاسترخاء التام.

    راحة تلائم كل احتياجاتك

    اختر من بين 3 أوضاع (يدوي، نسيم طبيعي، نوم متقدم) و5 مستويات سرعة للتبريد المخصص. من النسيم اللطيف إلى تدفق الهواء القوي، استمتع براحة سهلة طوال اليوم.

    توزيع هواء واسع يبرد الغرفة بأكملها

    مع توزيع هواء بزاوية 80 درجة، يصل الهواء إلى كل ركن من أركان الغرفة - لتشعر بالانتعاش أينما كنت.

    استهلاك طاقة منخفض

    بحد أقصى 48 واط، تستهلك طاقة أقل من مصباح متوهج تقليدي - تحافظ على برودتك مع توفير تكاليف الطاقة.

    استمتع بالهدوء طوال الليل مع وضع النوم الهادئ

    يقوم وضع النوم المتقدم بتقليل سرعة تدفق الهواء تدريجياً كل 30 دقيقة وتخفيت أضواء الشاشة، مما يساعدك على النوم بشكل طبيعي مع توفير الطاقة طوال الليل.

    العلاج بالزيوت العطرية المهدئة

    أضف زيوتك العطرية المفضّلة إلى تدفّق الهواء لتحصل على نسيم مهدّئ يعزّز راحتك.

    وظيفة المؤقت لتوفير الطاقة دون أي عناء

    استخدم المؤقت لمدة 9 ساعات لإيقاف تشغيل المروحة تلقائياً بعد المدة التي تختارها. استمتع بالراحة المنعشة دون الحاجة إلى النهوض أو القلق بشأن إيقاف تشغيلها.

    تحكم سهل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد ولوحة اللمس

    يمكنك ضبط المروحة العمودية بسهولة باستخدام لوحة اللمس البديهية أو جهاز التحكم عن بُعد، للتشغيل المريح من أي مكان في الغرفة.

    استمتع بهواء منعش مع وضع النسيم الطبيعي

    يعمل هذا الوضع على ضبط سرعات المروحة بشكل ديناميكي لمحاكاة حركة الهواء الطبيعية وتوفير نسيمًا مريحًا في الغرفة.

    تصميم رفيع وموفر للمساحة

    تصميم أنيق ورفيع يناسب أي غرفة. ضعها في زاوية أو مقابل الحائط لتوفير المساحة مع الحفاظ على برودة منزلك وأناقته.

    تجميع سهل بدون أدوات

    يمكن تركيبها في ثوانٍ بدون براغي ودون عناء . مصممة للراحة، يتم تجميع المروحة بسهولة وتكون جاهزة للاستخدام على الفور.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      المروحة العمودية
      اللون
      رمادي فحمي
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المحرك
      محرك تيار متردد

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      48 واط
      مستوى الصوت الأدنى
      24 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      44 ديسيبل (أ)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      2370 متر مكعب/ساعة
      سرعة تدفّق الهواء
      8,1 م/ث

    • مدى الاستفادة

      وضع السكون
      نعم
      وضع النسيم الطبيعي
      نعم
      الوضع اليدوي
      نعم
      ناشر الرائحة
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (5 مستويات)
      مؤقت
      1-9 ساعات
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      التأرجح
      80 درجة
      واجهة
      شاشة تعمل باللمس
      تحكم عن بُعد
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      17,2 سم
      عرض المنتج
      15,8 سم
      ارتفاع المنتج
      106,0 سم
      وزن المنتج
      4,9 كجم
      طول الحزمة
      25,7 سم
      عرض الحزمة
      25,0 سم
      ارتفاع الحزمة
      111,0 سم
      وزن الحزمة
      7,0 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <0.5 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      الوسائد العطرية
      الملحقات المتعلقة 1
      FY5100

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • (1) مقارنة بالطراز السابق CX5535
    • (2) تم الاختبار على أقل إعدادات للسرعة
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.