تحكم في جهاز تنقية الهواء باستخدام تطبيق Philips Air+

استخدم تطبيقنا للحصول على راحة وتحكم إضافيين. يمكنك من خلال التطبيق تشغيل جهاز تنقية الهواء وإيقافه، وضبط إعدادات السرعة، والتحقق من جودة الهواء في منزلك ومراقبة حالة الفلتر. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على المزيد حول تنقية الهواء من خلال مجموعة المقالات المتوفرة في التطبيق واطلع على بيانات جودة الهواء الخارجي المتاحة لك في أي وقت وأي مكان.