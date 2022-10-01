FYM860/30
3 فلاتر في 1 للحصول على أداء جيد يدوم طويلاً
تضمن عملية التنقية الثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA والكربون المنشط والفلتر الأولي حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات والملوّثات الأخرى. إنه فلتر بديل لجهاز تنقية الهواء.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمّم فلتر Philips الأصلي في نفس الوقت الذي تم فيه تصميم الجهاز وهما يتطابقان بشكلٍ مثالي. ويضمن ذلك تشغيل الجهاز بسلاسة فائقة وبشكلٍ متواصل.
يقدّم الفلتر 3 في 1 المضمّن من Philips حماية متسقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى 12 شهرًا. (1)
يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي ومتى يجب استبدال الفلتر، وهي عملية تتطلّب أقل من دقيقة واحدة. ويسمح ذلك بصيانة الجهاز بدون مجهود، وضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي في الوقت نفسه.
للاستمتاع بأفضل أداء تنقية، يجب تنظيف الفلتر الأولي بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية.
تخضع فلاتر الهواء من Philips لسلسلة اختبارات إلزامية وصارمة قبل أن يتم إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استخدامها.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(4). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(5).
راقب فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان باستخدام تطبيق Air+. وسيتم إعلامك عندما يحين وقت استبدال الفلتر الخاص بك ويمكنك بسهولة طلب فلتر جديد مباشرةً من خلال تطبيقنا (2).
المواصفات العامة
الأداء
الوزن والأبعاد
استبدال
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.