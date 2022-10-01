القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (3)

تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(4). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى(5).