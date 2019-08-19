ابدأ بتشغيل الموسيقى

قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل.