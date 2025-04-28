شكل كلاسيكي، صوت عصري

تعيد سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن التصميم الأنيق الذي تحبه، وتساهم مشغّلات الصوت فيها بمقاس 40 مم إلى حد كبير في توليد صوت دافئ وعصري! ومع أغطية الأذن المستديرة الجذابة الشكل، ستبدو كأنك تستخدم مشغل شرائط كاسيت شخصي من الأيام الخوالي. هذا ويمكنك الاختيار من بين مجموعة رائعة من الألوان.