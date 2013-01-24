كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
SCF702/00
SCF706/00
SCF704/00
بلد المنشأ
المحتويات
الوزن والأبعاد