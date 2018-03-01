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  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF716/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

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    • خالية من BPA
    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

    سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.523  كلغ
      أبعاد الصندوق F
      90 (عمق) X‏ 306 (عرض) X ‏353 (ارتفاع)  ملليمترًا
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      وعاء كبير
      1
      صحن مقسّم
      1  قطعة
      وعاء صغير
      1  قطعة
      شوكة للأطفال الصغار
      1
      ملعقة للأطفال الصغار
      1

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