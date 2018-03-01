Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح وعاء مصمم للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية
مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال
قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب
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الوزن والأبعاد
وزن المنتج
0.090
كلغ مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
40 (عمق) X 140 (ارتفاع) X 140 (عرض)
ملليمترًا أبعاد الصندوق F
44 (عمق) X 170 (عرض) X 240 (ارتفاع)
ملليمترًا عدد الصناديق F في الصندوق A
6
بلد المنشأ
صُنع في الصين
نعم
سهل الاستخدام
يمكن وضعها في المايكرويف
نعم
محتويات العبوة
كتيّب وصفات
لا وعاء صغير
1
قطعة
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