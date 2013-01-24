الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Avance Collection

عصارة

HR1916/71
2 الجوائز
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة تحضير عصير شهي بسهولة تامة تحضير عصير شهي بسهولة تامة
    -{discount-value}

    Avance Collection عصارة

    HR1916/71
    2 الجوائز

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection عصارة

    تحضير عصير شهي بسهولة تامة

    تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة

      تحضير عصير شهي بسهولة تامة

      QuickClean بدقيقة واحدة

      • QuickClean
      • 900 واط
      • أنبوب تغذية بحجم XXL
      مصفاة سهلة التنظيف

      مصفاة سهلة التنظيف

      بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

      تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

      بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

      تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      أنبوب تغذية بحجم XXL (‏80 مم)

      وفّر الوقت وابدأ بالعصر بطريقة أسرع. لم تعد بحاجة إلى تقطيع معظم الفاكهة والخضار لتسع في جهاز تحضير العصير هذا. ما عليك سوى وضعها كلها في أنبوب التغذية مقاس XXL بحجم 80 مم، واستمتع بعصير منعش ومغذٍ يوميًا.

      محرك فعال بقوة 900 واط

      محرك فعال بقوة 900 واط

      اعصر أصعب الفاكهة والخضار بدون مجهود مع المحرك الفعال بقوة 900 واط

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        Voltage
        220-240 V
        مضمنة
        إبريق
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        296 ‏x‏ 250‏ x‏ 432 mm
        صُنع في
        الصين
        قطر أنبوب التغذية
        80 mm
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • QuickClean
        Power
        900 W
        الوزن مع التغليف
        4.4 kg
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        2.1 l
        اللون
        أسود
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        550 x 320 x 330 mm
        سعة الدورق
        1 l
        Cord length
        1 m
        عدد إعدادات السرعة
        2

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك SAN
        مادة الإبريق
        SAN

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا