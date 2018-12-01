المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة
  • تحضير عصير شهي بسهولة تامة

تم إيقافه

مجموعة Avanceعصارة

HR1916/71

1 جائزة

تحضير عصير شهي بسهولة تامة

تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكثر من الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، باتت عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل QuickClean ومصفاة التنظيف السريع المبتكرة ووعاء اللب المضمن.

عرض جميع المزايا

QuickClean بدقيقة واحدة

تحضير عصير شهي بسهولة تامة

  • QuickClean

  • 900واط

  • أنبوب تغذية بحجم XXL

مصفاة سهلة التنظيف

مصفاة سهلة التنظيف

بفضل المصفاة المصقولة، سيكون من السهل جدًا تنظيف بقايا الطعام بإسفنجة المطبخ.

ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

ما عليك سوى سكب المياه لعملية تنظيف مسبق سريعة

تسمح لك وظيفة التنظيف الأولي من Philips بغسل العصارة بسرعة بعد تحضير العصير أو عند الانتهاء من العصر. ومن خلال سكب المياه في الدافعة، ستتمكن من توفير دفق مياه لتنظيف بقايا الطعام.

يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612372

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.