إزالة الفورمالدهيد بطريقة احترافية

يحتوي على مركب إزالة الفورمالدهيد الثنائي من الأمين والمنغنيز الذي يلتقط الفورمالدهيد ويحلله بسرعة في أقل من 0,1 ثانية*. يحتوي فلتر الكربون المنشط على مساحة سطح محددة تعادل 52 ملعب كرة قدم، ما يوفر امتصاصًا قويًا لمنتجات وروائح يتحلل منها الفورمالدهيد. وهو يقلل من تركيز الفورمالدهيد إلى 0,01 مغ/م ، أي 10 مرات أعلى من المعايير الأوروبية