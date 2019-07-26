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Genuine replacement filter

فتيل ترطيب

FY2401/30
  • هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام
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    Genuine replacement filter فتيل ترطيب

    FY2401/30

    هواء صحي، على الدوام

    يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter فتيل ترطيب

    هواء صحي، على الدوام

    يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي، على الدوام

    يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter فتيل ترطيب

    هواء صحي، على الدوام

    يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات

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      هواء صحي، على الدوام

      تقنية NanoCloud مع الترطيب الصحي

      • تقنية NanoCloud
      • بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%
      • فترة استهلاك تصل إلى 6 أشهر
      ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

      ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

      إن استبدال الفلتر بفتيل الترطيب الأصلي من Philips يضمن الحصول على أداء عالٍ وفعال على الدوام من جهاز ترطيب الهواء. فهو مصمم خصيصًا للجهاز المحدد للحرص على أن يتلاءم بطريقة مثالية وللسماح للجهاز بالعمل بطريقة سلسة.

      بكتيريا أقل بنسبة 99% مع تقنية NanoCloud (1)

      بكتيريا أقل بنسبة 99% مع تقنية NanoCloud (1)

      تستخدم تقنية NanoCloud الفريدة التبخّر الطبيعي لإصدار بخار مياه نقي. ونظرًا إلى حجمه الصغير جدًا، يصعب جدًا على البكتيريا أو البقايا الالتصاق به، لترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. (1)

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تخضع فلاتر الهواء التي نقدّمها لمجمعة من الاختبارات الإلزامية والصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتزويد جهاز ترطيب الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكه.

      استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

      استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

      يقدّم فتيل الترطيب حماية متّسقة ويضمن تنقية مثالية لغاية 6 أشهر.

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      يُعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف فتيل الترطيب أو استبداله. يسمح ذلك بصيانة الجهاز بدون مجهود وضمان الاستمتاع بهواء نظيف ومريح في الوقت نفسه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        بلد المنشأ
        الصين

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        80*135*250  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.102  كلغ
        الوزن مع التغليف
        0,175  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        502*130*30 مم
        اللون (الألوان)
        رمادي داكن

      • الأداء

        الفلتر
        فتيل ترطيب
        تنقية البكتيريا
        كمية أقل بنسبة تصل إلى 99% (1)

      • التوافق

        مناسب لهذه الطرازات
        • HU4801
        • HU4802
        • HU4803
        • HU4810
        • HU4811
        • HU4813
        • HU4814

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