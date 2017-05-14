أداء متين ومتّسق

تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة كبل USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 60 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة تشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول.