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    Series 3000 جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    AC3737/10

    تنفّس الفرق

    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: أداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز لتنقية الهواء وترطيبه، أو كجهاز لتنقية الهواء فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظّف الغرف الكبيرة بدقة، ويقضي على 99,97% من الملوثات و99% من الفورمالدهيد.

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    Series 3000 جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

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    تنفّس الفرق

    هواء نظيف ورطوبة مثالية في متناول يدك

    • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 131 م2
    • 505 م3/الساعة CADR ومعدل 650 مل/الساعة
    • إزالة غازات الفورمالديهايد
    • اتصال بشبكة WiFi؛ تطبيق Air+‎
    تنقية دقيقة للغرف بمساحة تصل إلى 131 م2 (2)

    تنقية دقيقة للغرف بمساحة تصل إلى 131 م2 (2)

    يقوم بتوزيع تدفق هواء نظيف وقوي على كل ركن من أركان الغرفة بمعدل تسليم الهواء النظيف (CADR) يبلغ 270 م3/الساعة (1)، فينقّي بدقة الغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 131 م2 (2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة مثل الفورمالديهايد، والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء

    تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3). تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات، وتستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الساكنة لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتنقية HEPA H13 التقليدية مع توفير استهلاك الطاقة بنسبة أعلى (4).

    ترطيب تلقائي لغاية 650 مل/الساعة مع 4 إعدادات

    ترطيب تلقائي لغاية 650 مل/الساعة مع 4 إعدادات

    ترطيب سريع، لغاية 650 مل/الساعة (5). يقوم الجهاز باستشعار مستوى الرطوبة وضبطه تلقائيًا وفق الإعداد المطلوب. يتم تشغيل وظيفة ترطيب الهواء وإيقاف تشغيلها تلقائيًا، لبلوغ مستوى الرطوبة الذي تريده.

    تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

    تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

    يقوم مستشعر AeraSense الاحترافي بمسح الهواء بدقة 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوّثات الضارة واختيار الإعداد الأمثل بذكاء. يقوم الجهاز بعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي، لإظهار مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 ومستوى الرطوبة.

    تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

    تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

    تعمل تقنية NanoCloud على تخفيض نسبة البكتيريا لغاية 99% مقارنةً بأجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية (6). باستخدام التبخير الطبيعي، تُنشئ ضبابًا غير مرئي من الجزيئات الدقيقة جدًا من بخار المياه، مما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في غرفتك (7).

    إزالة الغازات الضارة مثل الفورمالديهايد والأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)

    إزالة الغازات الضارة مثل الفورمالديهايد والأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)

    تم تحديث نظام التنقية بطبقة كربون نشط معالج خصيصًا، يعمل نظام الفلتر على تفتيت الفورمالديهايد ليحوّله إلى مواد غير مضرّة في غضون 0,1 ثانية. يزيل 99,9% من الفورمالديهايد بمعدل مرتفع من تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 335 م3/الساعة (6)، ما يتجاوز قدرة الحلول غير المُعالجة بعشر مرات. أضِف إلى أنه يزيل الغازات الضارة بفعالية مثل الأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)، المسؤولة عن الروائح الكريهة كرائحة الحيوانات الأليفة ورائحة المرحاض ورائحة جسم الإنسان.

    إزالة مثبّتة للفيروسات، مختبر مع فيروسات H1N1 وHCov-E229

    إزالة مثبّتة للفيروسات، مختبر مع فيروسات H1N1 وHCov-E229

    التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم الاختبار بشكلٍ منفصل من قِبل طرف ثالث للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من البكتيريا والفيروسات مثل إنفلونزا H1N1 وفيروس كورونا البشري 229E وفيروس EV71.

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    في وضع النوم، يتميّز بصوت خافت جدًا بمستوى 15 ديسيبل (A) فقط (8) كما يقوم بإيقاف تشغيل الأضواء والشاشة تلقائيًا. أما في الوضع التلقائي، فيعمل على تخفيض مستويات الضجيج من خلال تعديل التشغيل بذكاء.

    خزّان مياه قابل للفصل بسعة 4 لترات لتبديل الأوضاع بسهولة

    خزّان مياه قابل للفصل بسعة 4 لترات لتبديل الأوضاع بسهولة

    بدّل بين وضع 2 في 1 ووضع التنقية فقط بدون عناء من خلال إزالة خزّان المياه وإعادة تركيبه. يتميّز خزّان المياه بتصميم سهل الاستخدام وبسعة 4 لترات، مما يقلل وتيرة إعادة التعبئة. وتسهل إعادة تعبئة المياه، إذ يمكن القيام بذلك من الجهة العلوية بدون الحاجة إلى فتح الغطاء.

    تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

    تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

    يزوّدك تطبيق Air+‎ بتجربة ذكية تضمن لك تنفّس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء في الداخل والخارج في الوقت الحقيقي ويسمح لك بالتحكّم بالجهاز سواء أكنت في المنزل أم خارجه بفضل جهاز للتحكّم الرقمي عن بُعد وأداة جدوَلة ذكية.

    استهلاك طاقة منخفض

    استهلاك طاقة منخفض

    بفضل التصميم الموفر لاستهلاك لطاقة، يستخدم الجهاز ما يصل إلى 42 واط فقط لتنقية الهواء وترطيبه، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عندما تدعو الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر استهلاك الطاقة في الوقت نفسه.

    تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

    تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

    تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      2 في 1 جهاز تنقية الهواء وترطيب الهواء
      التقنية
      HEPA NanoProtect، ترطيب بالبخار
      اللون
      للتبييض
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      لا
      سعة خزان المياه
      4 لترات

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      42 واط
      أجهزة استشعار جودة الهواء
      PM 2.5، ودرجة الحرارة، والرطوبة
      مستوى الصوت الأدنى
      15 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      55 ديسيبل (A)

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات، GB/T)
      505 م³/الساعة
      مراحل الفلتر
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      معدل الترطيب
      650 مل/الساعة
      الحجم الأقصى للغرفة
      131 م2

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      الوضع التلقائي
      نعم
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (4 مستويات)
      ضوء ليلي محيط
      لا
      معلومات حول جودة الهواء
      حلقة اللون، معلومات رقمية
      واجهة
      رقمي (لمس)
      تغيير الفلتر الموصى به
      عام واحد/6 أشهر
      تنبيه لخزان ماء فارغ
      نعم

    • ميزة السلامة

      قفل الأطفال
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      74,7 سم
      وزن المنتج
      7,5 كجم
      عرض المنتج
      29,1 سم
      طول المنتج
      29,1 سم
      طول الحزمة
      35,7 سم
      عرض الحزمة
      35,7 سم
      ارتفاع الحزمة
      84 سم
      وزن الحزمة
      9,8 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      3 في 1 فلتر HEPA
      الملحقات المرفقة 2
      فلتر الترطيب
      الملحقات المتعلقة 1
      FY3437
      الملحقات المتعلقة 2
      FY3455

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • 1) تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2022.
    • 2) تم الاحتساب وفقًا لمعيار GB/T18801-2022 باستخدام معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2022.
    • 3) تم الاختبار على مادة الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم، ومصنّف بحجم 3 نانومترات وفقًا لمعيار DIN71460-11 من قِبل مختبر طرف ثالث.
    • 4) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم الاختبار وفقًا لمعيار GB/T 18801.
    • 5) تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 23332-2018.
    • 6) مقارنة بوحدات ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل.
    • 7) مقارنة بتقنية ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية. تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث. وتم هذا الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث على مدار 3 ساعات وفقًا للمعيارين DIN 44973 وIUTA e.V.
    • 8) متوسط مستوى الصوت، بالاستناد إلى GB/T4214.1-2017 (‏IEC 60704- 1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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