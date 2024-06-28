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  • شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم
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    Signage Solutions شاشة E-Line

    86BDL4152E/00

    شاشة تفاعلية للتعليم

    تتميّز هذه الشاشة التفاعلية، المشغّلة بنظام التشغيل Android 13، بما يصل إلى 40 نقطة لمس، ما يعزّز من التفاعل والتعاون إلى أقصى حد. هذا ويُعدّ الزجاج المقاوم للتوهج والانعكاس وبصمات الأصابع مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف في البيئات الكثيفة العمل.

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    Signage Solutions شاشة E-Line

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    شاشة تفاعلية للتعليم

    مع تقنية اللمس المتعدد

    • 86 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد

    إطار لمس من دون فراغات

    يستطيع المعلمون والطلاب بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.

    Android SoC لتكامل البرامج والتطبيقات بسلاسة

    تم تطوير نظام التشغيل Android 13 المتكامل الخاص بنا خصوصًا لتقديم نظام احترافي آمن من المستوى التالي على الشريحة. احفظ تطبيقاتك وبرامجك المفضلة مباشرة على الشاشة، أو اختر من المكتبة الكبيرة لتطبيقات Android وقم بتشغيل المحتوى من هناك.

    تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 40 نقطة لمس

    استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 40 نقطة لمس في الوقت نفسه لتقديم الدروس بسلاسة ومرونة. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد على توصيل أي محتوى لجمهورك. وتتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    ScreenShare من Philips - قم بتوصيل أي جهاز لاسلكيًا

    تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة E-Line التفاعلية من Philips.

    PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد

    تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      إخراج الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      إدخال الفيديو
      • USB 3.0 (عدد 3)
      • USB-C (لغاية 65 واط)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      إدخال الصوت
      • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      • SPDIF‏ (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • بطاقة SD صغيرة
      • USB-B (عدد 3)
      • Micro USB (x1)‎ ‏(OTG)
      • أداة استشعار الحرارة
      إخراج الفيديو
      HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • RJ45 x2

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
      217.4  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      85.6  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,4935 x‏ 0,4935 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      IPS
      نظام التشغيل
      Android 13
      دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (18/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      • إخراج تيار متناوب
      • الإدخال الذكي
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      20 واط (عدد 2)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ‏- ‏240 فولت~، 50 - 60 هرتز، 7,5 أمبير
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      TBD  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      يحدد لاحقاً
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏ × 350، 70 هرتز
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      • 848‏ × 480، 60 هرتز
      • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
      • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
      • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
      • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
      • 1280 x ‏960، 60 هرتز
      • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
      • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 50، 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1965,1  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      1158,74  ملليمترًا
      الوزن
      TBD  كلغ
      تعيين العمق
      116,227  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      77,37  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      45.62  بوصة
      تركيب على الجدار
      800x400mm,M8
      تعيين العمق (بوصة)
      4,58  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      16,7 مم (الجهة العلوية/اليمنى/اليسرى)، 39,42 مم (الجهة السفلية)

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كلغ)
      يحدد لاحقاً  كلغ
      المنتج مع الغلاف (بالرطل)
      يحدد لاحقاً  رطل
      المنتج بدون الحامل (كلغ)
      يحدد لاحقاً  كلغ
      المنتج بدون حامل (بالرطل)
      يحدد لاحقاً  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      4xA73 + 4xA53
      GPU
      Mali-G52 متعدد الألوان
      التخزين
      eMMc سعة 32 جيجابايت
      Wifi
      2G/5G/6G 2T2R

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م) (عدد 1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • شعار Philips ‏(x1)
      • دليل البدء السريع (x1)
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد وبرغي (عدد 1)
      • كبل HDMI‏ (1,8 أمتار) (عدد 1)
      • قلم لمس (عدد 2)
      الملحقات الاختيارية
      الدونجل التفاعلي

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • البولندية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 5 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
      نقاط اللمس
      40 نقطة لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • مانع للتوهج
      • فلتر الضوء الأزرق
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي

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