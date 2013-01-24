الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

صحة السكان

الموازاة بين الموارد والعمليات في كل مراحل نظام الصحة المستمرة

الموازاة بين الموارد والعمليات في كل مراحل نظام الصحة المستمرة
تصميم البرامج والتدريب وتطبيق فرق إدارة الرعاية المتكاملة عبر المواقع وجهات توفير الرعاية

يتم تقديم الرعاية الصحية عبر نظام تنافسي: مجتمع منتشر بشكل كبير يتألف من أصحاب المصلحة المترابطين والمتفاعلين مع بعضهم البعض. ومن خلال الموازاة بين مجتمع الرعاية المنتشر وبين الحوافز المالية وحوافز الجودة وإشراكه فيها، يمكننا اقتناص الفرص لتحسين العمليات ودعم التغيير المستدام.

تساعد حلول صحة السكان في توفير رعاية منسّقة من خلال الإدارة وإشراك الأطباء وتصميم برامج إدارة الرعاية ومبادرات التدريب. ويعمل المتخصصون في إدارة التغيير والتدريب مع الموظفين لديك للإشراف على مبادرات التغيير وتعزيز التوصل إلى نتائج مفيدة ودائمة.

 
تعلّم المزيد حول خدمات وحلول صحة السكان التي تقدمها شركتنا.  
*

معلومات الاتصال

* هذا الحقل مطلوب
*
*
*
*
*
*
*
*
*
من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

خدمات وحلول صحة السكان التي تقدمها شركتنا  

التقييم الاستراتيجي

التقييم الاستراتيجي  

المقاربات وأطر العمل المستهدفة لتعزيز الجودة والقيمة  

 

اقرأ الآن
برامج الجودة السريرية

برامج الجودة السريرية  

مسارات وقياسات وحلول لتحسين الجودة في كل مراحل العلاج  

 

اقرأ الآن
حلول التكنولوجيا والبيانات

حلول التكنولوجيا والبيانات  

تحليلات وتكنولوجيا تساعد في الحصول على رعاية متصلة مستندة إلى جودة عالية  

 

اقرأ الآن

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك