دعم العملاء

بوابة خدمة العملاء للمتخصصين في الرعاية الصحية فقط
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عبر الإنترنت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع عبر بوابة الخدمة الذاتية. تتطلّب حساب مستخدم.
جهات الاتصال بالموزع العالمي
العثور على معلومات الاتصال المفصّلة لتحديد مكان تواجد موزّع لمنتجات Philips في منطقتك.
معدّات وأجهزة المستشفيات
تسوّق المعدّات والمنتجات الاستهلاكية وأجهزة مراقبة المرضى، ومنتجات رعاية الطوارئ، ومنتجات مخطط كهربية القلب التشخيصية ومنتجات العناية بالأم والطفل. يتطلّب توفر حساب مستخدم.
معايير تكنولوجيا المعلومات
تمكّن من الوصول إلى المكتبة الكاملة من بيانات التوافق DICOM وبيانات تكامل IHE.
أمان المنتجات
تمكّن من العثور على مستندات حالة الأمان مع تحديثات حول الثغرات الخاصة بالمنتج، بالإضافة إلى التحذيرات الحالية والسابقة. تتطلّب بعض المستندات توفر حساب مستخدم.
برامج التوافق
اقرأ حول برامج التوافق التي تجّهنا في التزامنا بالجودة والابتكار والقيادة والنزاهة.
My Philips للمتخصصين
تمكّن من الوصول إلى المعلومات الرئيسية حول الحساب والمنتج والخدمة، بالإضافة إلى فرص التدريب المتوفرة لك، من مكان واحد. يتطلّب توفر حساب مستخدم.
بوابة خدمة العملاء للمتخصصين في الرعاية الصحية فقط
منصة رقمية واحدة لصيانة الأصول، والإبلاغ عنها وإدارتها، من أي مكان وفي أي وقت. يتطلّب توفر حساب مستخدم.
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
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