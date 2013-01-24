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الخدمات المدارة

معالجة الاحتياجات التكنولوجية الشاملة لتحقيق نجاح طويل الأمد

وقّعت شركة Philips ومركز Georgia Regents Medical Center الطبي تحالفًا يمتّد على 15 سنة يهدف إلى تسهيل تقديم الرعاية المبتكرة بكلفة معقولة

وقّعت شركة Philips ومركز Georgia Regents Medical Center الطبي تحالفًا يمتّد على 15 سنة يهدف إلى تسهيل تقديم الرعاية المبتكرة بكلفة معقولة  

 

قراءة النشرة الصحفية

يمكن أن يشكل التعاون مع شريك استراتيجي ملتزم بتحسين رعاية المرضى من خلال الابتكارات المفيدة عاملاً أساسيًا من العوامل التي تحدث فرقًا في أنظمة الرعاية الصحية.

من خلال الأنشطة التعاونية والاستراتيجيات المبتكرة في العمل، يمكننا المساعدة في إدارة تقنيات الرعاية الصحية وإدارة مشاريع أنشطة وظيفية معينة ومواجهة المخاطر المالية والتنظيمية المشتركة. ويمكن ضبط الخدمات المدارة من قِبلنا لتقديم جودة سريرية محسّنة وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار في خط خدمات واحد أو عبر نظام تقديم الرعاية ككل.

تتيح هذه البرامج الشاملة الممتدة على سنوات عدة للعملاء التركيز على تقديم الرعاية، بينما نقوم نحن بإدارة التكنولوجيا والأداء التشغيلي.

 

تعلّم كيف تستطيع الخدمات المدارة التي نقدمها مساعدة مؤسستك.  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

عروض الخدمات المدارة  

خدمات المعدات المدارة

خدمات المعدات المدارة  

مقاربة شاملة لإدارة التكنولوجيا  

 

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الموارد

التنزيلات

Philips and Georgia Regents Joint Press release

الفيديو

Philips and Georgia Regents Medical Center sign a 15-year alliance

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