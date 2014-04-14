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الرعاية الحرجة

اتخاذ قرارات واعية  للرعاية الحرجة

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Philips Critical Care infographic

تشكّل زيادة حاجة المرضى إلى خدمات الرعاية الحرجة، الأمر الذي يعود إلى التقدم في العمر بين الفئات السكانية والتطورات الطبية التي تزيد من متوسط العمر المتوقع، ضغطًا هائلاً على الرعاية الحرجة¹. ويتطلب تقديم رعاية حرجة عالية الجودة للمرضى مع عدد محدود من العاملين ومتطلبات الموارد المالية نهجًا وتفكيرًا جديدين في بيئة الرعاية الصحية المعقدة اليوم.

تقدم حلول الرعاية الحرجة معلومات قابلة للتنفيذ قد تحتاج إليها للتدخل المبكر لعلاج المرضى، ما يسمح لك باستغلال الموارد النادرة على أكمل وجه وتقديم رعاية عالية الجودة وفعالة للمرضى.

 

تعال معنا لاستكشاف:

  • المتابعة الفسيولوجية ونظام المعلومات السريرية المتقدمة
  • الخوارزميات التي تجمع بيانات المرضى من مصادر متعددة
  • توافق متعدد الأنظمة الأساسية على مستوى الشبكة مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
  • تقنيات الرعاية الصحية عن بُعد التي تساعد في إدارة علاج المرضى
  • نقطة الرعاية التصويرية تسهل ادارة المرضى بسهولة  


تساعدك الشركة، بصفتها شريكًا لك في العلاجات السريرية يقدم حلولاً لوحدات الرعاية المركزة في نقاط الرعاية في الوقت الفعلي، في تسريع عملية اتخاذ القرارات والتدخل المبكر لتحسين مستوى الرعاية في كل أقسام مؤسستك.

 

تعلّم المزيد حول حلول الرعاية الحرجة لإدارة وحدات الرعاية المركزة.  

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1 Society of Critical Care Medicine, Critical Care Statistics webpage, http://www.sccm.org/Communications/Pages/CriticalCareStats.aspx accessed 04/14/14

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