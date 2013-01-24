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الرعاية التنفسية في المنزل

حلول تساعد

المرضى على

التنفس بسهولة أكبر

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يعاني شخص من بين كل 12 أمريكيًا من الربو، في حين تم تشخيص إصابة أكثر من 12 مليون أمريكي بالغ بالانسداد الرئوي المزمن (COPD)، و30000 شخص في الولايات المتحدة بالتصلب الجانبي الضموري (ALS). وأوضحت الدراسات أن العدد سيستمر في الارتفاع عالميًا، وسيطال حتى الأشخاص الأصغر سنًا النشيطين. ويواجه موفرو الرعاية المنزلية طلبًا متزايدًا إلى جانب الحاجة إلى حلول تلائم أسلوب الحياة الأكثر نشاطًا، كل ذلك في جوّ من تسديد التكاليف المخفضة.


تعمل الشركة مع عملائها لتطوير حلول يمكن أن تساعد المصابين بالأمراض التنفسية على التنفس بسهولة حتى أثناء التنقل، بالإضافة إلى إنشاء برامج تساعد في خفض النفقات التي يتكبدها أصحاب العمل لتطوير أعمالهم.  

 

تعلّم المزيد حول حلول الرعاية التنفسية المنزلية التي تقدمها شركتنا.  

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
الكتالوج الإلكتروني ل Philips Respironics

أثمرت الجهود التي بذلتها شركة Philips لإيجاد حل لمشكلة انقطاع النفس أثناء النوم عن جهاز Respironics الثوري الذي يقدم منتجات مبتكرة للرعاية التنفسية في المنزل والنوم، فضلاً عن التعليم الطبي والبرامج ذات القيمة المضافة التي تساعدك في التعرّف على المشهد السريع التغيّر في هذه الصناعة والتي تهدف إلى زيادة فرص نجاح كل من المجال السريري والتجاري إلى الحد الأقصى  

 

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