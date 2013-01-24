يعاني شخص من بين كل 12 أمريكيًا من الربو، في حين تم تشخيص إصابة أكثر من 12 مليون أمريكي بالغ بالانسداد الرئوي المزمن (COPD)، و30000 شخص في الولايات المتحدة بالتصلب الجانبي الضموري (ALS). وأوضحت الدراسات أن العدد سيستمر في الارتفاع عالميًا، وسيطال حتى الأشخاص الأصغر سنًا النشيطين. ويواجه موفرو الرعاية المنزلية طلبًا متزايدًا إلى جانب الحاجة إلى حلول تلائم أسلوب الحياة الأكثر نشاطًا، كل ذلك في جوّ من تسديد التكاليف المخفضة.





تعمل الشركة مع عملائها لتطوير حلول يمكن أن تساعد المصابين بالأمراض التنفسية على التنفس بسهولة حتى أثناء التنقل، بالإضافة إلى إنشاء برامج تساعد في خفض النفقات التي يتكبدها أصحاب العمل لتطوير أعمالهم.

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