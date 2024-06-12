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  • اكشف عن قوة التنظيف اكشف عن قوة التنظيف اكشف عن قوة التنظيف

    السلسلة 2000 المكنسة الكهربائية اللاسلكية

    XC2011/61

    اكشف عن قوة التنظيف

    تمتع بتنظيف سهل مع سلسلة 2000 من Philips السهلة الاستخدام التي تشفط بقوة الغبار والأوساخ على الأرضيات الصلبة بفضل تقنية PowerCyclone وتضيء الغبار الخفي مع فوهة LED.

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    السلسلة 2000 المكنسة الكهربائية اللاسلكية

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    اكشف عن قوة التنظيف

    تنظيف لغاية 40 دقيقة بشحنة واحدة (1)

    • شفط قوي بفضل تقنية PowerCyclone 7
    • فوهة LED للأرضيات الصلبة لكي لا تفوت أي جزيئة من الغبار
    • تشغيل لغاية 40 دقيقة في الإعداد الاقتصادي ولغاية 10 دقائق في وضع السرعة القصوى (2)
    • إعدادان وأداة تثبيت على الحائط
    PowerCyclone 7: شفط قوي مع أقل قدر من استهلاك الطاقة

    PowerCyclone 7: شفط قوي مع أقل قدر من استهلاك الطاقة

    تعمل تقنية PowerCyclone 7 ومحرك PowerBlade الرقمي معًا لتوليد سرعة تدفق هواء قوية (تصل إلى 660 لترًا/الدقيقة(3)) مع توفير في استهلاك الطاقة. والنتيجة؟ الالتقاط الكامل للغبار والأوساخ مع أطول فترة تشغيل، تحديدًا على الأرضيات الصلبة.

    تكشف فوهة LED للأرضيات الصلبة الغبار، موجّهة بذلك كل حركة

    تكشف فوهة LED للأرضيات الصلبة الغبار، موجّهة بذلك كل حركة

    استفد من كل حركة بفضل فوهة LED التي تلتقط ما يصل إلى 99% (7) من الغبار والأوساخ على الإعداد الأقصى. تضيء الفوهة جزيئات الغبار الصغيرة من خلال تسليط الضوء عليها عند الزاوية الصحيحة بالضبط لتتمكن من معرفة المكان المراد تنظيفه بالضبط. تم تصميم الفوهة لتتحرك بشكل قريب جدًا من الجدران والحواف، ملتقطةً أصعب جزيئات الغبار من دون ترك أي منها على الأرض.

    تدوم البطارية القابلة للاستبدال حتى 40 دقيقة بالوضع الاقتصادي و10 بالسرعة القصوى (4)

    تدوم البطارية القابلة للاستبدال حتى 40 دقيقة بالوضع الاقتصادي و10 بالسرعة القصوى (4)

    بشحنة واحدة، تنظف سلسلة 2000 من Philips أكثر من 180 م2 في الوضع الاقتصادي وأكثر من 45 م2 في وضع السرعة القصوى.(5)

    تصميم خفيف الوزن وسهل الاستخدام

    تصميم خفيف الوزن وسهل الاستخدام

    تنقل في أنحاء المنزل مع المكنسة الكهربائية الخفيفة الوزن والسهلة الحمل من سلسلة 2000 من Philips. لا يقتصر تحسين تصميمها لتكون خفيفة الوزن فقط، بل لتكون أخفّ ما يمكن عند استخدامها. وتضمن القبضة المريحة والتوزيع المتوازن لكامل العصا توزّع وزن المكنسة بالتساوي للحصول على تجربة مريحة.

    تخزين وشحن على أداة التثبيت على الحائط

    تخزين وشحن على أداة التثبيت على الحائط

    وداعًا لوضع المكنسة الكهربائية على الأثاث! يمكنك تعليق المكنسة الكهربائية بسهولة على أداة التثبيت على الحائط بعد الاستخدام، حيث سيتم شحنها تلقائيًا لتكون جاهزة لجلسة التنظيف التالية.

    نظام تنقية ثلاثي المراحل يحتجز الغبار بأمان

    نظام تنقية ثلاثي المراحل يحتجز الغبار بأمان

    تلتقط الغبار وتحتجزه في مكانه. بفضل الفلاتر الثلاثة الفائقة الدقة، تظل نسبة 97.8%(6) من الغبار الدقيق والأوساخ محتجزة في الداخل. لذا بمجرد إزالتها عن الأرضية، وبغية الحصول على أرضيات نظيفة ومنزل صحي، تبقى محتجزة في الداخل.

    المواصفات التقنية

    • حالات الاستخدام

      مناسبة لأنواع الأرضيات
      الأرضيات الصلبة
      خيار الحمل باليد
      نعم
      وظيفة التنظيف
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      الألومنيوم والبلاستيك
      اللون
      كوتون بلو
      تقنية Cyclone
      PowerCyclone 7
      إعدادات
      Eco، ‏السرعة القصوى
      وقت التشغيل (Eco)
      40 دقيقة
      وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
      10 دقائق
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      660 لترًا/الدقيقة
      مستوى الضجيج
      < 80 ديسيبل
      نوع البطارية
      بطارية ليثيوم أيون قابلة للتبديل
      الفولتية
      21,6 فولت
      التردد
      50/60 هرتز
      وقت الشحن
      5 ساعات
      نوع شاشة العرض
      LED
      نوع الفلتر
      تنقية من 3 مراحل
      أضواء LED
      نعم
      الكفالة
      سنتان
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم
      منتج ببطارية
      نعم

    • الوظائف

      التعرف على الأرضية
      لا
      التوافق مع المنزل الذكي
      لا
      الاتصال بالإنترنت
      لا

    • التصميم

      بلاستيك معاد تدويره، بما يشمل الملحقات
      لا
      عبوة مستدامة
      نعم

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة LED للأرضيات الصلبة
      محطة الشحن
      تثبيت على الحائط
      فوهة Aqua
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      23 سم
      عرض المنتج
      25,5 سم
      ارتفاع المنتج
      109 سم
      وزن المنتج (المحمول باليد فقط)
      1,297 جم
      طول الحزمة
      14,3 سم
      عرض الحزمة
      38,4 سم
      ارتفاع الحزمة
      74,1 سم
      وزن الحزمة
      4,5 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      XV1631/01​ - فلتر
      الملحقات المتعلقة 2
      XV1632/01​ - مجموعة الملحقات​ (2 في 1 وأداة تنظيف الشقوق)​

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • (6) حجم الجسيمات أقل من 0,5 ميكرومتر
    • (7) على الأرضيات الصلبة في وضع السرعة القصوى
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