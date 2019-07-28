هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز سماعات الرأس المثبتة في الأذن بغطائَي أذنَين مغناطيسيَين مساميَين يضمنان تخزينها السهل والمرتب بطريقة ذكية. فقد تم تضمين قطع مغناطيسية في الجزء الخلفي لكل من غطائَي الأذنَين لكي يلتصق الغطائَين معًا، ما يمنع تشابك السماعات أو إحداث فوضى أو جلبة. يكفي أن تلصقهما ببعض من الجهة الخلفية، وتلفّهما بالسلك المسطّح الذي لا يسمح بحصول أي تشابك، وتضعهما في حقيبتك، وأنت تعلم بأنك ستتمكن من سحب السماعات بسهولة في أي وقت.