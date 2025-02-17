استمع إلى مقاطع الموسيقى والمكالمات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 6 مم لتوفير صوت غني وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 15 ساعة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 15 ساعة مع العلبة
مهما طال يومك، يمكنك استخدام سماعات الرأس هذه. يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات وبـ 10 ساعات إضافية من علبة الشحن العملية التي تتّسع بالجيب.
تصميم مخصص، مشغّلات بحجم 6 مم لصوت رائع وجهيز قوي
استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 6 مم لتوفير تجربة استماع حقيقية. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.
ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة
لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.
مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4
استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس، بفضل تصنيف IPX4 والمشغّلات القوية حجم 6 مم! تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة ولن تتأثر بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعلي للقل حيال التعرّض للمياه قليلاً.
ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن
تتسّع سماعات الأذن المريحة هذه بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. اسمع كل إيقاع وكلمة! استمتع براحة فعلية بفضل أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السليكون والقابلة للتبديل والمتوفرة في ثلاثة أحجام.