    سماعات رأس توضع على الأذن

    TAH4500LB/97

    انغمس في تجربة صوتية رائعة

    إذا كنت تبحث عن سماعات رأس مريحة للغاية مع ميزة إلغاء الضوضاء للاستخدام اليومي، فتُعد هذه الخيار المثالي. تحصل على صوت غني وجهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وتحقق وسائد الأذن والبطارية القابلة للاستبدال أقصى درجات الراحة والأداء على المدى الطويل.

    انغمس في تجربة صوتية رائعة

    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • ملاءمة مريحة على الأذن
    • إلغاء الضوضاء
    • مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    تعمل المشغلات المضبوطة خصيصًا مقاس 32 مم مع ميزة الجهير الديناميكي على تقديم صوت رائع مع جهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وعند مشاهدة الأفلام أو الألعاب، يمكنك تفعيل وضع زمن الانتقال المنخفض عبر تطبيقنا المرافق.

    ملاءمة مريحة مع مكوّنات قابلة للاستبدال لسنوات من الاستخدام

    توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.

    استمع إلى الموسيقى بوضوح دائمًا مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط

    تقلّل ميزة إلغاء الضوضاء النشط الأصوات الخارجية لتتمكن من التركيز على الموسيقى والبودكاست والمكالمات. يمكنك تركها تعمل تلقائيًا أو ضبط مستوياتها بنفسك عبر تطبيق Philips Headphones.

    اتصال Bluetooth®‎ مستقر متعدد النقاط وإقران سهل

    يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Android Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.

    مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة (50 ساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء)

    عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 70 ساعة من التشغيل بشحنة كاملة، أما عند تشغيلها فيمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 50 ساعة. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيكفي شحنها لمدة 5 دقائق للحصول على 4 ساعات إضافية.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

    تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

    هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت AI Neural EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لضبط إلغاء الضوضاء وتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      113 ديسيبل (1 كيلوهرتز، 1مللي واط)
      قطر السماعة
      32  ملليمترًا
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.70  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      18.50  سم
      الوزن الإجمالي
      1.32  كلغ
      الارتفاع
      25.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 17762 5
      الوزن الصافي
      0.50  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.82  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      اتصال سريع بـ Google
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر
      Microsoft Swift Pair
      نعم

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      قطعة واحدة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      50  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      70  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      5 mins for 4 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      9.52  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      500  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      24.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.85  سم
      العمق
      5.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17762 8
      الوزن الإجمالي
      0.332  كلغ
      الوزن الصافي
      0.168  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.164  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      17.84  سم
      العرض
      15.84  سم
      العمق
      7.37  سم
      الوزن
      0.156  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أزرق فاتح
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطّح/نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      FB
      ميكروفون لـ ANC
      3 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 71% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS برمز TE-00132492

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

