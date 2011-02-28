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  • غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF760/00

    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    يُعد الكوب SCF760/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

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    غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل

    مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده

    • 9 أونصات
    • قشة للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

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    منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

    منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

    يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

    يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      كوب (260 مل/9 أونصات)
      1  قطعة
      غطاء يفتح بالدوران مزوّد بقشة
      1  قطعة
      قشة مصنوعة من السيليكون
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

    • أبعاد المنتج ووزنه

      العمق
      80  ملليمترًا
      الارتفاع
      210  ملليمترًا
      الطول
      100  ملليمترًا
      الوزن
      107  غ

    Badge-D2C

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