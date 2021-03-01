مرحلة جديدة من شفط الحليب مع شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent. التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من إيقاع شفط الطفل، بالإضافة إلى الوسادة الناعمة التي تتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها. راجعي المزيد أدناه.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تدفق أعلى إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.
اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
تساهم تقنية الحركة الطبيعية في جعل الحليب يتدفق بسرعة*
يبدأ الحليب في التدفق في أقل من دقيقة واحدة بفضل تقنية الحركة الطبيعية.** ومع التقام لطيف والتدليك والشفط الصحيح، فنحن لا نستغرب أن تقول 97% من الأمهات إن شافطة حليب الأم فعالة***، وأن 100% من القابللات توصين باستخدامها.
توفّر وسادة السيليكون الناعمة الراحة لكل جسم
مهما كان شكل الجسم، تتكيّف وسادة السيليكون المرنة والناعمة الخاصة بشافطة حليب الأم مع الثدي والحلمة بشكل مريح. وهي تتلاءم مع 99,98%**** من أحجام الثدي***، وتتكيّف بشكل مناسب لالتقام ناعم وآمن.
8 أوضاع تحفيز، و16 وضع شفط
استفيدي إلى أقصى حد من كل جلسة مع 8 أوضاع تحفيز لتدفق الحليب و16 وضع شفط. ويمكنك تعديل الإعدادات خلال العملية.
تنظيف وتجميع بسهولة مع قطع أقل
لقد صممنا شافطة حليب الأم لتكون خالية من التعقيد. بالتالي، ومع قطع قليلة، أصبحت عملية تنظيفها وتجميعها غاية في السهولة.
يضمن المحرك الهادئ جلسات مريحة
يُعدّ محرك شافطة حليب الأم لدينا شبه صامت في الاستخدام. حتى تتمكني من استخدامها في المنزل (أو في أي مكان) بتكتّم، ومع تشتيت أقل.
البدء بإعدادات الجلسة السابقة
تقوم وظيفة الذاكرة تلقائيًا بتخزين آخر إعدادات التحفيز والشفط. لذلك كل ما عليك القيام به هو الاسترخاء والضغط على رز التشغيل.
التوقف المؤقت متى رغبتي بذلك
أنتِ من يتحكم بالعملية. مع التوقف المؤقت/التشغيل بلمسة واحدة، يمكنك أخذ قسط من الراحة من عملية الشفط ثم استئنافها متى أصبحت مستعدة.
المواصفات التقنية
الطاقة
فولتية مأخذ الكهرباء الرئيسي
100 - 240
فولت
المادة
الزجاجة
خالية من مادة BPA*
بولي بروبيلين
حلمة الثدي
خالية من مادة BPA*
سيليكون
شافطات حليب الأم
خالية من مادة BPA***** (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)
بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق في رد فعل إخراج الحليب - MER)، من التجربة السريرية التي تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019) مقارنة بنتائج الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب لتقنية شافطة الحليب السابقة الأخرى من Philips من دراسة الجدوى التي أجريت مع 9 مشاركات (هولندا، 2018).
*بالنسبة إلى 1K-SE: اختبرت 70% من المشاركات رد فعل إخراج الحليب (MER) في غضون 60 ثانية. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق في رد فعل إخراج الحليب - MER)، من التجربة السريرية التي تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019) مقارنة بنتائج الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب لتقنية شافطة الحليب السابقة الأخرى من Philips من دراسة الجدوى التي أجريت مع 9 مشاركات (هولندا، 2018).
**بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (هولندا، 2019)، النتيجة المتوسطة لشافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية والثنائية؛ تؤكد 95% من المشاركات أن شافطات حليب الأم لدينا فعالة (كهربائية أحادية): تؤكد 100% من المشاركات أن شافطات حليب الأم لدينا فعالة (كهربائية ثنائية).
*** بالاستناد إلى: (1) مانجل وآخرون، صعوبات الرضاعة الطبيعية ومدة الرضاعة الطبيعية ومؤشر كتلة جسم الأم وتشريح الثدي: هل هناك علاقة في ما بينها؟ طب الرضاعة الطبيعية، 26 أبريل 2019، (109 مشاركات، إسرائيل)؛ (2) زيمر وآخرون، تغيّرات البشرة وألم الحلمة أثناء الأسبوع الأول من الرضاعة. مجلة التوليد وأمراض النساء وتمريض المواليد الجدد، ماية 1993، (20 مشاركة من أصل قوقازي، الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 3) رامسي وآخرون، تشريح الثدي البشري المرضّع وقد أعيد تعريفه باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2005، (28 مشاركة، أستراليا).
****ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011..