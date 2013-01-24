مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات
مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوحاة من الأطفال، فعالة للأمهات
مرحلة جديدة من شفط الحليب بفضل التوازن المثالي بين الشفط وتحفيز الحلمة المستوحى من الطريقة الطبيعية التي يتّبعها الطفل للشرب. تحافظ شافطة حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent على دفق الحليب بمستوى مثالي وتتكيّف بلطف مع حجم الحلمة وشكلها إكتشف كلّ المميزات
قومي بشفط كمية أكبر من الحليب بوقت أقل* مع وسادة تحفّز الثدي لشفط الحليب تمامًا كالطفل. فهي تتكيّف بسلاسة من وضع التحفيز إلى وضع الشفط، وتطبّق مقدار شفط الحليب وتحفيز الحلمة المناسب تمامًا للحصول على أقصى تدفق للحليب. بالاستناد إلى نتائج وقت بدء تدفق الحليب (الوقت المستغرق لمنعكس قذف الحليب - MER).*
حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، لذلك، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم الحلمة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).
اشعري بالاسترخاء أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام. ما من حاجة إلى الانحناء إلى الأمام، وضعية مريحة لشفط الحليب مثبتة سريريًا*. بالاستناد إلى نتائج الاختبارات السريرية للمنتج التي تضمّ 20 مشاركة (2019)؛ وجدت 90% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية أحادية)؛ وجدت 95% من المشاركات أن وضعية شفط الحليب مريحة (شافطة كهربائية ثنائية).
يمكنك ضبط كل جلسة بدقة بحسب احتياجاتك بفضل مجموعة كبيرة من إعدادات التحفيز والشفط. تقدّم شافطة حليب الأم التي نقدّمها 8 مستويات تحفيز و16 مستوى شفط للحصول على تجربة مخصصة.
يمكنك شفط الحليب في أي وقت ومن أي مكان بفضل المحرك الهادئ الذي نقدّمه والذي يتميّز بتصميم رفيع. استخدام سلكي فقط.
يسمح نظام الشفط المغلق الذي نقدّمه بالحفاظ على الحليب بعيدًا عن الأنابيب وبالتالي، ستحتاجين إلى تنظيف قطع أقل. وبفضل القطع الأقل، يمكن تجميع الأجزاء من جديد بسهولة تامة.
إذا كنت بحاجة إلى ضبط الجهاز أو أخذ قسط من الراحة، يمكنك الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت في أي وقت.
هل تعرفين الإعداد الذي يناسبك؟ تتذكر شافطة حليب الأم الإعدادات الأخيرة تلقائيًا، لذا ما عليك سوى الجلوس والضغط على زر البدء.
المواد
سهولة الاستعمال
الوظائف
المحتويات
الطاقة
SCF618/10
SCF603/25
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02