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  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    OneBlade مناطق الوجه

    QP2724/20

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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    OneBlade مناطق الوجه

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    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

    • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
    • الشفرة الأصلية
    • مشط قابل للضبط 5 في 1
    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تقنية أداة OneBlade الفريدة

    تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه. يمكن استخدمها لحلاقة الشعر بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (12000 مرة في الدقيقة) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

    مشط قابل للضبط 5 في 1

    مشط قابل للضبط 5 في 1

    تصميم مشط مفتوح فريد من نوعه لتشذيب فعال من دون انسداد ومن دون مقاطعة روتينك، حتى على الشعر الطويل والسميك.

    استمتع بحواف دقيقة

    استمتع بحواف دقيقة

    حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!

    تخلّص من الشعر

    تخلّص من الشعر

    لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

    شفرة بجانبَين: مصممة للدقة والتحكم

    شفرة بجانبَين: مصممة للدقة والتحكم

    تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

    الشحن في أي وقت وأي مكان

    الشحن في أي وقت وأي مكان

    يمكن شحنها في المنزل أو على الطريق، وهي مثالية لروتينك اليومي وللسفر.

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة لا تتلف بسهولة

    شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور رمز الإخراج على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة

    رطب وجاف

    رطب وجاف

    إن أداة OneBlade مقاومة للمياه بالكامل (IPX7)، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، حتى في أثناء الاستحمام، كما يحلو لك. لا تحتاج إلى رغوة حلاقة.

    بطارية تدوم طويلاً

    بطارية تدوم طويلاً

    يمكن الحصول على قوة حلاقة متواصلة لمدة 45 دقيقة بعد شحن بطارية NiMh القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات.

    المواصفات التقنية

    • أداء التشذيب والحلاقة

      نظام الحلاقة
      • تقنية تتبع المنحنيات
      • نظام الحماية المزدوجة
      • الشفرة الأصلية
      نظام الترتيب والقص
      • تقنية تتبع المنحنيات
      • الشفرة الأصلية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء للحماية
      المشط
      مشط قابل للضبط 5 في 1

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      45 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      Ni-MH
      فولتية تلقائية
      5 فولت
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      0.5  واط
      نوع المحوّل
      USB-A
      USB-A
      نعم

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      أخضر ليموني، رمادي فحمي

    • الخدمة

      رأس بديل
      • استبدال كل 4 أشهر**
      • QP210،‏ QP220،‏ QP230
      • QP610، ‏QP620، ‏QP410، ‏QP420
      ضمان لسنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      نعم
      قابلة للشحن
      نعم
      شحن عبر USB-A
      محوّل الطاقة غير مضمّن

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