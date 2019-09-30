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    Nose trimmer series 5000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين وتشذيب دقيق

    NT5650/16

    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 5000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين والشعيرات الصغيرة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Nose trimmer series 5000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين وتشذيب دقيق

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    تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين والشعيرات الصغيرة براحة تامة

    • راحة قصوى، بدون سحب الشعر
    • نظام Protective Guard
    • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
    • أداة تشذيب دقيق، 3 أمشاط، حقيبة صغيرة
    تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين والشعيرات الصغيرة براحة تامة

    تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين والشعيرات الصغيرة براحة تامة

    يمكنك إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تأكد من أنّ فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب في أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع. بالنسبة إلى شعر الحاجبَين، ضَع أحد المشطَين (3 و5 مم) في التجويفات وقم بالتشذيب من خلال الضغط برفق والتحريك بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر لقص الشعر بطريقة متساوية وبالطول الذي تريده. لتشذيب دقيق، استخدم الأداة مع مشط التشذيب الدقيق المضمّن في العلبة أو بدونه. اضبط الزاوية لتشذيب حواف لحيتك أو سكسوكتك ورسمها وتحديد أطرافها بواسطة رأس التسريح الدقيق.

    تشذيب سهل وفعّال من دون شقوق وجروح

    تشذيب سهل وفعّال من دون شقوق وجروح

    إنها أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجبين مصممة لتوفير السلامة والراحة، ويغطي نظام Protective Guard الشفرات لضمان عدم ملامستها البشرة مباشرةً. تم تصميمها أيضًا للحد من الشعر الذي لم تتم إزالته ومن سحبه أو شدّه.

    تشذيب سهل من أي زاوية

    تشذيب سهل من أي زاوية

    تقوم أداة التشذيب الدقيق بجانبَين المبتكرة التي نقدّمها بالقص بسرعة وسهولة من أي زاوية وبأي اتجاه.

    سيطر على شعر الأنف والأذن والحاجبين

    سيطر على شعر الأنف والأذن والحاجبين

    أداة تشذيب دقيق بحلّ كامل. يساعد ملحق التشذيب الدقيق في تسريح اللحية الخفيفة والسوالف وخط الرقبة مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    مقبض غير مالس للحصول على قبضة مثالية حتى أثناء الحلاقة الرطبة

    يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.

    قابلة للغسل بالكامل لتنظيف سهل

    قابلة للغسل بالكامل لتنظيف سهل

    إن أفضل أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن هي تلك التي تلائم روتينك. ما عليك سوى غسل أداة التشذيب بعد استخدامها لإبقائها في حالة مثالية.

    جاهز للاستخدام

    جاهز للاستخدام

    ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.

    التخزين والتنقل

    التخزين والتنقل

    تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      تسريح شعر الوجه
      تحديد دقيق

    • الملحقات

      الملحقات
      أداة تشذيب دقيق
      المشط
      • مشط للحاجبين
      • مشط بدقة 3 مم
      • مشط بدقة 5 مم
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر

    • الطاقة

      نوع البطارية
      AA

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      أسود

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      شفرات عالية الأداء
      لعملية تشذيب ناعمة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها في الحمام
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

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