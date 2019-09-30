NT5650/16
راحة قصوى بدون سحب الشعر
تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 5000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين والشعيرات الصغيرة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تأكد من أنّ فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب في أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع. بالنسبة إلى شعر الحاجبَين، ضَع أحد المشطَين (3 و5 مم) في التجويفات وقم بالتشذيب من خلال الضغط برفق والتحريك بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر لقص الشعر بطريقة متساوية وبالطول الذي تريده. لتشذيب دقيق، استخدم الأداة مع مشط التشذيب الدقيق المضمّن في العلبة أو بدونه. اضبط الزاوية لتشذيب حواف لحيتك أو سكسوكتك ورسمها وتحديد أطرافها بواسطة رأس التسريح الدقيق.
إنها أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجبين مصممة لتوفير السلامة والراحة، ويغطي نظام Protective Guard الشفرات لضمان عدم ملامستها البشرة مباشرةً. تم تصميمها أيضًا للحد من الشعر الذي لم تتم إزالته ومن سحبه أو شدّه.
تقوم أداة التشذيب الدقيق بجانبَين المبتكرة التي نقدّمها بالقص بسرعة وسهولة من أي زاوية وبأي اتجاه.
أداة تشذيب دقيق بحلّ كامل. يساعد ملحق التشذيب الدقيق في تسريح اللحية الخفيفة والسوالف وخط الرقبة مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.
يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.
إن أفضل أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن هي تلك التي تلائم روتينك. ما عليك سوى غسل أداة التشذيب بعد استخدامها لإبقائها في حالة مثالية.
ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.
تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.
صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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