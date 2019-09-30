تشذيب شعر الأنف والأذن

يمكنك الوصول بسهولة إلى شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه وإزالته براحة. تأكد من أن فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب إلى أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع.