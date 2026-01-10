إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

ينظّف كل شخص أسنانه بطريقة مختلفة عن الآخرين، لذا صممنا رأس الفرشاة هذا مع شعيرات متعددة الزوايا للحفاظ على إزالة البلاك بغض النظر عن التقنية التي تستخدمها. يوفر رأس الفرشاة المتكامل تنظيفًا رائدًا في المجال ويزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.