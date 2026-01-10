حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.