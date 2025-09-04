فوهتان لتنظيف لطيف وفعّال

يأتي Flosser مع فوهتين لإزالة حتى 99,9% من البلاك في المناطق المعالجة. تمنح الفوهة N1 القياسية تنظيفًا قويًا بين الأسنان، فيما تم تصميم الفوهة N2 المريحة، برأسها الناعم، للثة الحساسة. يمكن تدوير كل فوهة 360 درجة لمساعدتك في تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الجزء الخلفي من الفم.