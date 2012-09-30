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  • فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    السلسلة 7000 محضرة الطعام

    HR7776/90

    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    يشكّل جهاز تحضير الطعام من السلسلة 7000 من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والجديدة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين الذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 7000 محضرة الطعام

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    فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط

    حضّر وصفاتك المفضّلة مع PowerChop والمزيد غير ذلك

    • 1300 واط
    • مدمج 3 في 1
    • وعاء بسعة 3.4 ليتر
    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

    تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    خفاقة عجين معدنية مثالية

    بمساعدة المحرك القوي، تعمل أداة العجن المعدنية هذه على تشكيل كرة عجين من المكونات بسرعة. وبمجرد تشكيل العجين، تحرك هذه الأداة المبتكرة العجين بالقوة والسرعة المناسبتين لتمكينك من صنع ألذ خبز على الإطلاق.

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

    تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

    إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

    يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

    قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

    قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)

    القرص العكسي للتقطيع (ناعم وخشن) مناسب لكل أنواع الخضار.

    عصارة حمضيات للحصول على عصير البرتقال الطازج أو الكريب فروت

    عصارة حمضيات للحصول على عصير البرتقال الطازج أو الكريب فروت

    إن جهاز تحضير الطعام جايمي أوليفر من Philips المصمّم بشكل جميل بسيط وموثوق منه، يضم عددًا من الملحقات المفيدة التي تنفع لتحضير وجبات إفطار وغداء وعشاء طازجة وصحية. هذا الملحق مثالي لاستخراج العصير الطازج من كافة أنواع الحمضيات مثل البرتقال والكريب فروت.

    أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

    بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدن
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      نعم
      الوظائف
      خلط وفرم وتقطيع إلى شرائح/بشر وعجن وعصارة حمضيات
      نوع المنتج
      محضرة الطعام
      عدد الحصص
      8
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      مقبض دوّار، 3 أزرار برامج محددة مسبقًا
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      التقنية
      تقنية PowerChop
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      مصباح الطاقة
      غير متوفر
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      مادة الدورق
      SAN
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      20000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      كلا
      كتيّب الوصفات
      كلا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏‏ 88 ديسيبل (A)
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1300
      الفولتية
      230
      التردد
      50
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      قرص قابل للعكس وأداء استحلاب ودورق للخلاط
      الملحقات المرفقة 2
      وحدة شفرات مع شفرة على شكل S وأداة عجن وأداة خفق مزدوجة
      الملحقات المرفقة 3
      قرص تقطيع إلى شرائح قابل للضبط وعصارة حمضيات وملعقة مسطحة
      الملحقات المتعلقة 1
      دليل المستخدم
      الملحقات المتعلقة 2
      بطاقة الضمان

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      كلا
      مؤشر درجة الحرارة
      كلا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      نعم
      قفل الأطفال
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      26.6
      عرض المنتج
      25.5
      ارتفاع المنتج
      42
      وزن المنتج
      3,607
      طول الحزمة
      31.5
      عرض الحزمة
      51.5
      ارتفاع الحزمة
      40
      وزن الحزمة
      6,785

    • متانة

      تخزين
      >90% محتوى معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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