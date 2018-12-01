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HR7762/91
تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
يتميز جهاز تحضير الطعام هذا من Philips بحجم صغير 3 في 1 ووعاء سعة 2.1 لتر وخلاط ومطحنة. كما يأتي أيضًا مع 4 أسطوانات من الفولاذ الذي لا يصدأ والتي تتيح لك تحضير تشكيلة كبيرة من وصفاتك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز تحضير الطعام مخزنًا للملحقات.
750 واط
مدمج 3 في 1
وعاء بسعة 2.1 ليتر
ملحقات للاستمتاع بأكثر من 28 وظيفة
تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً