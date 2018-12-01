شفرات قابلة للفصل لتوفير تشطيف سهل

لتنظيف شفرات الخلاط، ما عليك سوى فصلها عن الوعاء وتشطيفها. مع ذلك، لا يمكن غسل الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.