HR2657/91
اخلط المكونات وقطّعها وامنحها شكلاً حلزونيًا وتلذذ بها!
يأتي الخلاط اليدوي الجديد من مجموعة ProMix Viva مع مجموعة من الملحقات، لمساعدتك في تحضير خيارات لامتناهية من الوجبات الخفيفة والأطباق الصحية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز المحرك القوي والمتين الذي نقدّمه بقوة 800 واط، لتزويدك بالطاقة التي تحتاج إليها لتحضير وجباتك الصحية المفضّلة والمحضّرة في المنزل في غضون دقائق.
تعاونت Philips مع جامعة شتوتغارت لتطوير تقنية ProMix، بهدف الحصول على نتائج خلط أسرع وأكثر اتساقًا. تتميّز هذه التقنية الفريدة والمتطورة بتصميم على شكل مثلث لتوفير تدفق مثالي للطعام وأعلى مستوى من الأداء، مع تزويدك بأفضل النتائج في كل مرة.
هل ترغب في الحصول على طاقة إضافية أثناء الخلط؟ ما عليك سوى الضغط على زر التعزيز بالسرعة القصوى. فهو يتميّز بمستويات سرعة سهلة ومتنوعة، ما يسمح لك بزيادة الطاقة بسهولة من دون تغيير الإعدادات. ابدأ بسرعة منخفضة لتفادي الطرطشة واضغط بقوة أكبر تدريجيًا إلى أن تصل إلى السرعة التي تريدها لكل وصفة ومكوّن طعام.
عند طهو كمية كبيرة من الطعام، ستعشق مدى سهولة تبديل الملحقات، إذ يمكن تركيبها على الخلاط وفكّها عنه بسرعة وبكبسة زر.
لا تقلق حيال الفوضى أثناء الطهو. نقدّم لك حاجب شفرات مميّز يمنع طرطشة السوائل بكميات كبيرة وصغيرة على حد سواء. فهو مثبّت في أسفل الخلاط ويتميّز بتصميم متموّج لضمان أدنى نسبة من الفوضى، ووقت أقل في التنظيف عند الانتهاء.
اختبر أطباقًا جديدة بفضل ملحق الخفاقة الواحدة الذي نقدّمه. إنه الملحق المثالي لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز بقوام طري وخليط البانكيك المثالي والمزيد غير ذلك.
وفّر الوقت وعناء فرم المكونات الأقسى يدويًا مثل الفاكهة واللحمة. ستتكفّل مفرمة Philips حجم XL بالعمل الشاق نيابة عنك، لتتمكّن من تحضير الصلصات والسلطات الشهية، أو تقطيع الفاكهة أو فرم كميات كبيرة من اللحمة بسهولة تامة.
أضف مكونات صحية إلى نظامك الغذائي بفضل ملحق الشكل الحلزوني الفريد الذي نقدّمه. أصبح بإمكانك التلذذ بالفاكهة والخضار العادية بأشكال مميّزة ومرحة مثل النودلز المنخفض الكربوهيدرات والأشكال الحلزونية والأشرطة. إنها طريقة مثالية لإضفاء نكهة شهية إلى الأطباق الخالية من الغلوتين أو أطباق الطعام الصحية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أشكال حلزونية: سباغيتي، أو لينغويني أو أشرطة.
لتسهيل حياتك، اخلط مشروبات الفاكهة المفضّلة لديك مباشرة في وعاء Philips للاستخدام أثناء التنقل. ما عليك سوى خلط المكونات وتسكير الوعاء بإحكام والانطلاق. يتميّز الخلاط بأنه خالٍ من مادة BPA، وهو يحتوي على قفل مضمّن مانع للتسرّب، لاصطحابه معك بأمان أينما كنت، من دون أي انسكابات.
سهل التنظيف
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
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