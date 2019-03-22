HR2603/01
للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك قوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير المزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سيكون تحضير أنعم الخلطات سهلاً وسريعًا. اطحن مكوناتك المفضلة بدقة في غضون 30 ثانية فقط بفضل المحرك الفعّال بقوة 350 واط والشفرة الرباعية.
يستطيع خلاطك الصغير التعامل مع كل شيء، سواء أكنت تُحضر صلصة الخضار أم عصيرًا. وهو يطحن ويكسر حتى المكونات الصلبة بدقة، من الكيوي إلى مكعبات الثلج.
بفضل تصميمه المضمّن والعصري، يمكنك وضع الخلاط الصغير على سطح مطبخك ليكون في متناول يدك عندما تكون على عجلة من أمرك.
استمتع براحة استخدام الملحقات القابلة للفك التي يمكنك تنظيفها في الجلاية.
تحكّم في سرعة ودرجة نعومة خلط المكونات باستخدام زرَي السرعتين للحصول على عصير مثالي في كل مرة.
مع أسلوب حياتك المزدحم، ستستمتع بسهولة تحضير العصير الصحي وأخذه معك كل يوم. اخلط مكوناتك في الكوب، ثم احمله معك أينما ذهبت لتنازل عصير صحي أثناء التنقل.
من السهل الحفاظ على أداء خلاطك الشخصي في أقصى درجات الكفاءة. يمكن فك الشفرة الرباعية من دورق الخلاط لتنظيف سريع وسهل بعد كل استخدام.
يمكنك القيام بكل شيء مع ملحق المفرمة المتعددة الاستخدامات. حضّر مجموعة متنوعة من التغميسات واليخنات والصلصات باستخدام المفرمة المتعددة الاستخدامات. إنها مثالية لتقطيع الخضروات مثل البصل والأعشاب، والمكسرات، واللحوم.
بلد المنشأ
الملحقات
المواصفات التقنية
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