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Daily Collection

خلاط صغير

HR2603/01
1 الجوائز
  • للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
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    Daily Collection خلاط صغير

    HR2603/01
    1 الجوائز

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط صغير

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط صغير

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات

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      للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

      مع محرك بقوة 350 واط لنتائج سريعة

      • 350 واط
      • وعاء للاستخدام أثناء التنقل
      • مفرمة متعددة الاستعمالات
      محرك قوي بقوة 350 واط لنتائج خلط ناعمة

      محرك قوي بقوة 350 واط لنتائج خلط ناعمة

      جهاز سريع وسهل الاستخدام لنتائج خلط أنعم. قم بخلط مكوناتك المفضلة خلال حوالى 30 ثانية فقط بواسطة المحرك القوي بقوة 350 واط والشفرة النجمية الرباعية.

      اسحق الثلج والمكونات القاسية الأخرى

      اسحق الثلج والمكونات القاسية الأخرى

      يستطيع الخلاط الصغير تحضير كل شيء، سواء كان تغميسة بالخضار أو مشروب فاكهة صحي. اخلط واسحق المكونات، حتى القاسية منها، من الكيوي إلى مكعبات الثلج.

      تصميم صغير

      تصميم صغير

      بفضل التصميم الصغير والعصري، يمكنك وضع الخلاط الصغير على سطح عمل المطبخ وإبقاؤه في متناول يدك للأيام المليئة بالانشغالات عندما تكون على عجلة من أمرك.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      استمتع براحة استخدام الملحقات القابلة للفك التي يمكنك تنظيفها في الجلاية.

      إعدادان للسرعة من أجل نتائج خلط أنعم

      تحكم بدرجة سرعة ونعومة خلط المكونات بفضل زرين لإعدادات السرعة من أجل تحضير مشروبات مثالية كل مرة.

      وعاء يتسع في حامل الأكواب

      مع أسلوب حياتك المزدحم، ستعشق سهولة تحضير مشروبات الفاكهة الصحية كل يوم وحملها معك. اخلط المكونات في الوعاء ثم احمله معك لتناول المشروبات الصحية أثناء التنقل.

      شفرة نجمية رباعية قابلة للفك لتنظيف سهل

      يسهل عليك إبقاء الخلاط عند أعلى مستوى من الأداء، إذ يمكنك فك الشفرة النجمية الرباعية من دورق الخلاط لتنظيفها بسرعة وبدون عناء بعد كل استخدام.

      مفرمة متعددة الاستعمالات لفرم الخضار بسهولة

      يمكنك فعل كل هذا بواسطة ملحق المفرمة متعددة الاستعمالات. حضّر مجموعة متنوعة من التغميسات واليخنات والصلصات بواسطة المفرمة متعددة الاستعمالات، فهي مثالية لفرم الخضار مثل البصل بالإضافة إلى الأعشاب والمكسرات واللحم.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1,14 kg
        مضمنة
        • الدورق
        • وعاء للاستخدام أثناء التنقل
        • مفرمة متعددة الاستعمالات
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        108 ‏x‏ 108‏ x‏ 334 mm
        صُنع في
        الصين
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21080 - 28520 r/min
        فولتية
        220-240 V
        الطاقة
        350 W
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        طول سلك الطاقة
        0.85 m
        سعة الدورق
        1 لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        0.6 لتر
        التردد
        50-60 Hz
        عدد إعدادات السرعة
        2
        اللون
        أبيض
        السعة التشغيلية للوعاء
        0.6 لتر
        السعة التشغيلية للمفرمة متعددة الاستعمالات
        150 ml
        سعة الوعاء
        0.7 لتر

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • اللمسات النهائية

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        SAN
        مادة الملحقات
        بلاستيك (الوعاء / المفرمة متعددة الاستعمالات)
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        التبديل بين المكونات
        بلاستيك

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