تقنية FiberBoost مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%

تمكّنك تقنية FiberBoost من اختيار قوام العصير المفضل لديك، إذ يمكنك الاختيار بكبسة زر الحصول على عصير طازج وصافٍ أو عصير أكثر دسامة مع كمية إضافية من الألياف بنسبة 50%. ويسمح لك المزيج الفريد من إعدادات السرعة الثابتة التي يمكن التحكم بها بطريقة ذكية وتصميم المصفاة الفريد بالحصول على كمية ألياف أقل أو أكثر في عصيرك، ليتمكّن كل الأشخاص من الاستمتاع بكوب عصريهم المفضّل.