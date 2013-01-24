تجميع اللبّ في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

سيتم جمع اللبّ في المكان الوحيد الذي يجب أن تكون فيه، ألا وهو حاوية اللبّ الخاصة بعصارة Philips. ويعني هذا عدم الحاجة بعد الآن إلى إزالة اللبّ من الأجزاء الأخرى مثل الغطاء. ونظرًا للتصميم الدائري والأسطح الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللبّ وتنظيف الحاوية.