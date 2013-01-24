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Daily Collection

عصارة

HR1823/70
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  • إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة
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    Daily Collection عصارة

    HR1823/70
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    تتيح لك العصارة HR1823/70 من Philips إمكانية تحضير عصير طازج لذيذ بسهولة. وبفضل أنبوب التغذية الدائري الشكل، لن تحتاج كثيرًا إلى تقطيع الفاكهة والخضار قبل وضعها في العصارة. ونظرًا لتصميمها الصغير الحجم، يمكنك تخزينها بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      إعداد العصير في المنزل بسهولة

      عصارة: سهلة التقديم. سهلة التخزين

      • 220 واط
      • سرعة واحدة
      • أبيض/أزرق
      أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة

      أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة

      أنبوب دائري لإدخال المكونات بسهولة.

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير

      فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير.

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل

      تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل.

      تصميم صغير

      تصميم صغير

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.

      التنظيف سهل بواسطة الفوهة القابلة للفك

      تسهل الفوهة القابلة للفك التنظيف.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        إبريق عصير
        نعم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        غطاء ومثبتات
        PP
        مادة الإبريق
        بلاستيك PP
        مادة الغطاء
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم
        إعداد السرعة
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      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        220  واط
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500  مل
        فولتية
        220-240  فولت

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