حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تمكّن ميزة النعومة على البشرة التي تتمتع بها رؤوس الحلاقة من philips هذه احتكاكًا ناعمًا مع البشرة لحلاقة مريحة.
رؤوس حلاقة