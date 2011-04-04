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  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
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    رؤوس حلاقة

    HQ8/50

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

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    مراجعة كل شفرات بديلة لآلة الحلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • متوقف عن الإنتاج
    • يمكن شراء سلسلة SH50 كخيار بديل
    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    رؤوس حلاقة ناعمة

    رؤوس حلاقة ناعمة

    تمكّن ميزة النعومة على البشرة التي تتمتع بها رؤوس الحلاقة من philips هذه احتكاكًا ناعمًا مع البشرة لحلاقة مريحة.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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      يناسب أنواع المنتجات
      • HQ7100
      • HQ7140
      • HQ7160
      • HQ7180
      • HQ7200
      • HQ7240
      • HQ7290
      • HQ7742
      • HQ7760
      • HQ7762
      • HQ7780
      • HQ7782
      • HQ8445
      • HQ8830
      • HQ8850
      • HQ8870
      • HQ8880
      • HQ8882
      • HQ8890
      • HQ8894
      • AT750
      • AT751
      • AT890
      • AT891
      • HQ7120
      • HQ7141
      • HQ7142
      • HQ7143
      • HQ7165
      • HQ7260
      • HQ7300
      • HQ7310
      • HQ7320
      • HQ7330
      • HQ7340
      • HQ7350
      • HQ7360
      • HQ7363
      • HQ7380
      • HQ7390
      • HQ7890
      • HQ8825
      • HQ8845
      • HQ8865
      • HQ8875
      • HQ8885
      • HQ8893
      • PT710
      • PT715
      • PT720
      • PT725
      • PT730
      • PT735
      • PT860
      • PT870
      رؤوس حلاقة محسنة
      تم استبدال HQ8 بـ SH50
    Badge-D2C

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