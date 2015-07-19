HP8324/00
لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية
تم تصميم جهاز تمليس الشعر Essential Care من Philips خصيصًا للعناية الأيونية والتحكم الدقيق، مما يسمح لك بالحصول على الشعر المالس واللامع الذي تريدينه بالضبط، مع حماية شعرك في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
ضمان عالمي لمدة سنتين.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
نوع الشعر
المواصفات الفنية
الميزات
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