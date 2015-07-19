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  • لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية

    EssentialCare جهاز تمليس الشعر

    HP8324/00

    لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية

    تم تصميم جهاز تمليس الشعر Essential Care من Philips خصيصًا للعناية الأيونية والتحكم الدقيق، مما يسمح لك بالحصول على الشعر المالس واللامع الذي تريدينه بالضبط، مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EssentialCare جهاز تمليس الشعر

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    لامع وناعم وبراق بفضل العناية الأيونية

    جهاز تمليس الشعر مع تحكم دقيق

    • تنعيم أيوني
    • درجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية
    • تحكم دقيق
    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

    يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

    قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

    قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

    إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

    تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

    طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

    طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

    الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.

    فولتية عالمية

    فولتية عالمية

    فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    تحكم دقيق في درجة الحرارة المتغيرة البالغة 220 درجة مئوية

    تحكم دقيق في درجة الحرارة المتغيرة البالغة 220 درجة مئوية

    درجة سخونة احترافية عالية، 220 درجة مئوية، لنتائج رائعة

    تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

    المواصفات التقنية

    • نوع الشعر

      النتيجة النهائية
      مستقيم
      سماكة الشعر
      • متوسط
      • سميك
      • رفيع
      طول الشعر
      • طويل
      • متوسط
      • قصير

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      110-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      وقت الإحماء
      60 ثانية
      اللون/اللون الخارجي
      أسود وبرتقالي فاتح لؤلؤي
      درجة الحرارة القصوى
      220  درجة مئوية
      نوع السخّانة
      PTC

    • الميزات

      طبقة من السيراميك
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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